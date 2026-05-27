Se interrumpe servicio de agua en la ciudad de Sancti Spíritus (+fotos)

Desde muy temprano se iniciaron las labores de limpieza de los tanques que abastecen de agua a la ciudad de Sancti Spíritus. (Fotos: Cortesía de Acueducto)

Tras un muestreo realizado en varios puntos de la ciudad de Sancti Spíritus por los operarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, de conjunto con especialistas de la Dirección de Higiene y Epidemiología, se detectó que la calidad del agua estaba presentando problemas, al salir por las redes con fetidez y exceso de suciedad, lo cual generó la necesidad de interrumpir el servicio para realizar trabajos de limpieza en el tanque elevado en la zona de Rancho Hatuey.

Al decir de Roberto Nápoles Darias, director de Acueducto en la provincia, la parada en el bombeo de agua se produjo la mañana de este miércoles 27 y se prevé extender por más de 17 horas, hasta tanto se concluyan los trabajos en el mencionado depósito, del cual se beneficia más del 60 por ciento de la población en la ciudad cabecera espirituana.

“Se trata —aclara Nápoles— de evitar se produzca un brote de enfermedades por contaminación, atendiendo a que las dos fuentes de abasto de Sancti Spíritus provienen de un río y de una presa, por lo que, en esta etapa del año, cuando las lluvias se intensifican las aguas se ponen turbias y requieren de una mayor intensificación en los tratamientos para beneficiarlas.

“Ahora los equipos y carros especializados intervienen en la limpieza de los tanques y hasta tanto no se terminen estas labores no podemos proceder a la realización del bombeo de agua desde la planta potabilizadora de Macaguabo. En tanto, desde el Acueducto Yayabo estaremos protegiendo el servicio de abasto al Hospital Provincial, para que este centro asistencial no tendrá afectación”.

El propio director aclaró que en el caso de las afectaciones en otros centros asistenciales de la salud y algunas escuelas o círculos infantiles se decidió serviciar los mismos a través de un grupo de carros pipas que estarán en función de esta tarea, por tanto, se le comunica a la población que tengan protegidas sus reservas de agua porque la entrega en carros cisternas solo se hará para los centros antes mencionados.