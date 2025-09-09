Septiembre, uno de los meses más lluviosos en Cuba

La frecuencia de formación de ciclones tropicales en nuestra región también se incrementa durante

(Foto: Cubasí)

Este noveno mes del año es uno de los más lluviosos en Cuba porque disminuye la influencia del anticiclón del Atlántico con respecto a julio y agosto, lo que, unido al paso frecuente de las ondas y las bajas tropicales, propicia el incremento de las precipitaciones.

La frecuencia de formación de ciclones tropicales en nuestra región también se incrementa durante sus 30 días, por lo que aumenta de forma notable la actividad ciclónica sobre el país en comparación con el período anterior, aunque es algo inferior a la octubre, informan especialistas del Centro del Clima, del Instituto de Meteorología.

Especifican en su boletín que asociados a la influencia directa o indirecta de los ciclones tropicales, suelen ocurrir eventos de grandes precipitaciones.

Señalan que el evento El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) mantiene las condiciones neutrales en el océano Pacífico y según pronósticos, predicen el 97.5% de probabilidad el tránsito a ligeras condiciones cálidas a partir de noviembre.

Las mismas fuentes prevén lluvias en las regiones occidental, central y oriental de 297, 199 y 156 milímetros, respectivamente; en tanto las temperaturas máximas serán de 31,8-33,9, 32,0-35,2, y 32,4-34,7 grados Celsius en ese orden.