Sequía de primavera en Sancti Spíritus

El recién finalizado período húmedo clasifica como el más seco de la última década en el territorio

Las precipitaciones en el territorio no resultaron suficientes para aumentar de forma ostensible el nivel de llenado de las presas.

Contra toda lógica, la naturaleza volvió a hacer su voluntad en el recién finalizado período húmedo, que resultó catalogado por los especialistas como “medio seco” en Sancti Spíritus, al acumular como promedio apenas el 66,6 por ciento de la media histórica de precipitaciones para ese lapso, cifra que lo convierte en el menos mojado de la última década.

“Cuando se compara este período con sus similares de los últimos diez años, este se registra como el más seco y se debe al comportamiento de los meses de mayo a septiembre, cuando la lluvia acumulada estuvo por debajo del 85 por ciento del promedio. Sin embargo, octubre superó la media histórica al alcanzar el 110,7 por ciento, cifra que lo ubica como el octubre más lluvioso del último decenio”, detalló Yusliadys Lorenzo Coca, directora técnica de la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos.

Los municipios más mojados resultaron Fomento, Trinidad, Taguasco y Yaguajay, aunque ninguno siquiera rebasó el 90 por ciento de sus promedios habituales. En el otro extremo, la sequía se ensañó particularmente en La Sierpe, Cabaiguán y Sancti Spíritus.

“De enero a octubre, la provincia acumulaba 853 milímetros de lluvia como promedio que representan el 64,3 por ciento de la media, por lo que el comportamiento anual está en estos momentos también en el rango de medio seco”, agregó Lorenzo Coca.

Como consecuencia, los embalses del territorio se encuentran muy deprimidos y almacenan en total menos del 35 por ciento. Específicamente la presa Zaza ni siquiera alcanza el 30 por ciento, pues almacena en su vientre menos de 265 millones de metros cúbicos de agua.

Junto a ella, otros acuatorios aparecen también semivacíos como La Felicidad (27 por ciento) y Dignorah (31 por ciento); mientras que Tuinucú, Higuanojo y Banao dos presentan una situación más favorable y Aridanes representa la excepción de la regla porque en estos momentos se encuentra aliviando.