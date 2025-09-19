Silvio inicia en escalinata universitaria habanera gira latinoamericana

Este recital, en el que estuvo presente el presidente Miguel Díaz-Canel, fue el inicio de la gira que lo llevará con sus músicos a Chile, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia

Cantautor cubano Silvio Rodríguez. (Foto: Archivo/EFE)

La música de Silvio Rodríguez y sus artistas acompañantes inundaron este viernes la escalinata de la Universidad de La Habana, desbordada por un público de todas las edades que durante hora y media no paró de corear sus canciones.

Con gritos de Silvio y los primeros acordes de su canción Ala de colibrí, arrancó el trovador, quien interrumpió el tema para recordar ante su público un fragmento del artículo Maestros Ambulantes de José Martí. » …ser bueno es el único modo de ser dichoso, ser culto es el único modo de ser libre, pero ser próspero es el único modo de ser bueno», llovieron los aplausos y en lo adelante se hizo la magia.

Desde las 16:00, hora local, comenzó a llenarse cada espacio de la casi tricentenaria colina universitaria, que resultó pequeña para la cantidad de gente que llegó al lugar para escuchar al cantautor de 78 años, ídolo de muchos cubanos y latinoamericanos.

Entre el público muchos jóvenes, no faltaron tampoco personas con kufiyas y enarbolando banderas de Palestina, en defensa de su pueblo y como señal de denuncia a la agresión y el genocidio israelí.

En el concierto, Silvio estuvo acompañado por Jorge Aragón (piano), Maykel Elizarde (tres), Niurka González (flautas y clarinete), Rachid López (guitarra), Jorge Reyes (contrabajo), Malva Rodríguez (piano y coros), Oliver Valdés (batería y percusión) y Emilio Vega (vibráfono y percusión).

Este recital fue el inicio de la gira que lo llevará con sus músicos a Chile (29 de septiembre, 1, 5 y 6 de octubre), Argentina (11, 12 y 21 de octubre), Uruguay (17 y 18 de octubre), Perú (25 de octubre) y Colombia (31 de octubre y 2 de noviembre).