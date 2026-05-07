Valora Díaz-Canel avances de Red Juvenil Comunitaria

El presidente cubano recordó que en cada comunidad existen instituciones que mejorar y problemas que diagnosticar

En la reunión se analizaron experiencias de las brigadas juveniles en consejos populares, municipios y provincias. (Foto: PL)

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, encabezó un intercambio con dirigentes juveniles y estudiantiles para evaluar la implementación de la Red Juvenil Comunitaria, iniciativa surgida en marzo tras un encuentro con jóvenes de diversos sectores.

Según precisó la web de Presidencia de Cuba, la reunión tuvo lugar en la sede del Comité Central del PCC, donde se analizaron experiencias de las brigadas juveniles en consejos populares, municipios y provincias, articuladas en torno a la defensa, la producción, la comunicación, la formación ideológica, la cultura y la solidaridad.

En la reunión participaron, además del Presidente; Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del PCC; Eduardo Martínez Díaz, vice primer ministro; Meyvis Estévez Echeverría, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC); Yaliel Cobo Calvo, segundo secretario de la UJC; Danhiz Díaz Pereira, presidente del Movimiento Juvenil Martiano; José Antonio Carrillo Gómez, general de División y presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC); y Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República y coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) entre otros directivos y funcionarios.

Meyvis Estévez Echeverría, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, informó que en cuatro semanas de trabajo se realizaron 135 encuentros municipales y subrayó la importancia de la alianza con los ministerios para asegurar las metas de la Red.

Díaz-Canel recordó que en cada comunidad existen instituciones que mejorar y problemas que diagnosticar, y destacó que la juventud se ha volcado a los barrios, generando experiencias de apadrinamiento de consejos populares por empresas y de articulación con organismos estatales.

Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, afirmó que el movimiento juvenil sumará fuerzas en cada territorio, mientras Eduardo Martínez Díaz, vice primer ministro, también participó en el desarrollo del encuentro.

Yaliel Cobo Calvo, segundo secretario de la UJC, resaltó el valor formativo de las tareas comunitarias, y Danhiz Díaz Pereira, presidente del Movimiento Juvenil Martiano, explicó que se ha acompañado a las estructuras locales en la ejecución de proyectos.

José Antonio Carrillo Gómez, presidente de la ACRC, señaló que el éxito de la Red depende de la participación de todos los jóvenes y de atender las prioridades de cada comunidad.

Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República y coordinador nacional de los CDR, destacó la fuerza de la juventud movilizada junto a los actores comunitarios para mejorar la vida cotidiana.

Díaz-Canel subrayó que los intercambios deben mantenerse con sistematicidad para que ningún problema comunitario quede fuera del análisis, y afirmó que la participación juvenil imprime un nuevo ritmo de trabajo en los barrios.