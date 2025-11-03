Solidaridad internacional presente en Santiago de Cuba

La ayuda humanitaria de la federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja llegará también a las provincias de Granma y Holguín

La carga solidaria de Venezuela arribó por el Aeropuerto Internacional Antonio Maceo Grajales, en una aeronave de Conviasa. (Foto: PL)

Esta Sur oriental provincia de Cuba cuenta este 3 de noviembre con la solidaridad de países vecinos y el aporte de organismos internacionales, luego de la estela de destrucción que dejó aquí el huracán Melissa.

Entre las naciones que asisten a Santiago de Cuba con su carga solidaria, están la República Bolivariana de Venezuela con módulos de alimentos y aseo, que arribaron al territorio por el Aeropuerto Internacional Antonio Maceo Grajales, en una aeronave de Conviasa.

También llegó un avión de Copa Air Line, procedente de Panamá, con 20 toneladas de ayuda humanitaria de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Trascendió que este envío provino de fondos de emergencia de la organización humanitaria, preposicionados en la nación centroamericana, e Incluyó lonas, mosquiteros, kits de cocina, higiene familiar, herramientas para la recuperación de viviendas, así como lámparas solares.

Esta ayuda en particular debe beneficiar además a las provincias de Granma y Holguín, y aseguró Luis Enrique Calero, jefe de Operaciones y Socorro de la Cruz Roja Cubana, que se distribuirá en coordinación con los consejos de defensa, y criterios de selección en las familias.