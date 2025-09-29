Suspendida la circulación ferroviaria en el Oriente de Cuba (+fotos)

Se suspenden todos los servicios ferroviarios hasta tanto se solucionen las afectaciones provocadas en las vías por las fuertes lluvias

Directivos de la Empresa de Ferrocarriles de Oriente y del VOC recorren las vías desde Santiago hasta Omaja, en Las Tunas, para evaluar su estado. (Foto: Empresa de Ferrocarriles de Oriente/Facebook)

Operadores de vías y puentes del ferrocarril laboran para restablecer el acceso a la Ciudad Héroe a través de la Línea Central, cuyo kilómetro 833,5 fue afectado por las intensas lluvias asociadas a la Tormenta Tropical Imelda.

Así informó a Granma, la ingeniera Irene Hernández Rodríguez, directora de la unidad empresarial de base Vías, Obras y Construcciones (VOC), dependencia de la Empresa constructora de vías férreas Comandante Tony Santiago, «la crecida del río Cacón se llevó el balastro en el tramo localizado entre los kilómetros 833,5 y 834 de la doble vía que da acceso a la capital santiaguera, dejándola inoperante».

La directiva aseguró que «debe estar operativa mañana martes, al menos en una de las vías, ya que contamos con los recursos humanos y materiales, así como la técnica para el total restablecimiento de la Línea Central».

Igualmente, directivos de la Empresa de Ferrocarriles de Oriente y del VOC recorren la vía desde Santiago hasta Omaja, en Las Tunas, para evaluar su estado, por lo que está suspendida la circulación de trenes en esta región del país.