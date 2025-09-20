Tilapias de pequeña talla se desarrollan en embalses espirituanos

Alevines de entre 10 y 12 gramos se depositaron en algunas presas de la provincia. (Foto: Facebook)

Unos 10 millones de alevines de tilapia fueron depositados en las presas Lebrije y Felicidad, ambas del municipio espirituano de Jatibonico, como parte del programa de repoblación de especies acuícolas que, año tras año, se desarrolla en la provincia espirituana.

Lo novedoso de la siembra consiste en que, por lo general, la tilapia se desarrollaba en jaulas colocadas en las granjas de ceba intensiva, como las de Higuanojo, pero, debido al déficit de piensos para su sustento, se aplicó la variante de repoblar algunos acuatorios a fin de que dicha especie crezca en el medio natural.

Según Julio Centeno García, director de la Unidad Empresarial de Base Acuiza, previo a esta repoblación se analizaron, por parte de biólogos de la provincia, las favorables condiciones del hábitat donde se desarrollarán las tilapias, a partir de que los embalses seleccionados cumplen con los indicadores exigidos para esa actividad.

“Estamos hablando de que Lebrije y Felicidad son presas profundas, con buena calidad del agua, donde predomina el alimento natural, ideal para el crecimiento de esta especie”, aclara Centeno

Igualmente, dijo que el programa de repoblación de especies acuícolas marcha de manera satisfactoria, a pesar de que en la Estación de Alevinaje se presentaron problemas con el agua y otros insumos necesarios para cumplir con los ciclos reproductivos; se han logrado depositar ciprínidos en todos los embalses del territorio, incluida la presa Zaza que, aunque hoy almacena bajos niveles de agua en su interior, continúa con esa actividad productiva.

“La situación que se presentó para asegurar la reproducción en el centro encargado de esta tarea dentro de la Acuicultura, obligó a la búsqueda de estrategias para asegurar la continuidad en la cadena productiva de las diferentes especies, de esta forma se decidió depositar alevines de entre 10 y 12 gramos en algunas presas de la provincia y en otras se sembraron las larvas directamente para que se las ingeniaran en el medio natural, lo que puede arrojar resultados positivos si se logran los niveles de supervivencias esperados por los especialistas”, aclaró el director de Acuiza.