Tirador abre fuego contra un restaurante en Southport, Carolina del Norte

Todavía se desconocen los motivos del ataque. (Foto: The Mirror)

Un tirador abrió fuego en la noche de este sábado desde un barco contra las personas en un restaurante en la ciudad de Southport (Carolina del Norte, EE.UU.), reporta la prensa local.

El sujeto se acercó al restaurante American Fish Company y empezó a disparar contra la multitud, después de lo cual abandonó el lugar en el mismo barco, explicaron las autoridades.

Según una portavoz municipal citada por BNO News, ocho personas resultaron heridas y otras tres murieron por impacto de balas. Sin embargo, posteriormente la Policía local comunicó que hay «posiblemente seis» heridos atendidos en hospitales.

La Guardia Costera de EE.UU. detuvo a un sospechoso, cuyo aspecto coincidía con la descripción del tirador. Lo vieron cargando un barco en una rampa pública de la ciudad.

En esta etapa de la investigación, todavía se desconocen los motivos del ataque, pero la Policía aseguró que no hubo «riesgos adicionales» para los vecinos de la zona, tratándose de un episodio aislado de violencia.