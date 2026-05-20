Documentos desclasificados revelan que Gobierno de Estados Unidos estimaba muy probable el derribo de las avionetas en 1996

La desclasificación ocurre en medio de una nueva escalada política y mediática en torno a aquel caso

El Archivo de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) desclasificó este martes 19 de mayo documentos de la Administración Federal de Aviación (FAA) relacionados con los hechos que antecedieron al derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

Informes y correos electrónicos internos de la FAA anticiparon “el peor escenario posible”. “Algún día los cubanos derribarán uno de estos aviones”, advirtieron altos funcionarios estadounidenses, según revela la publicación.

Los documentos muestran comunicaciones, advertencias y evaluaciones internas del Gobierno de Estados Unidos en torno a uno de los episodios más tensos de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos durante la década de 1990.

Entre los elementos más relevantes destaca que varios funcionarios estadounidenses alertaron, meses antes del incidente, que las reiteradas incursiones y provocaciones aéreas sobre territorio cubano podían derivar en un desenlace grave.

La desclasificación ocurre en medio de una nueva escalada política y mediática en torno a aquel caso.