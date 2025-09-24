Tres heridos críticos por tiroteo en centro de inmigración en Texas, Estados Unidos

El ataque armado de esta mañana constituye al menos la tercera vez en lo que va de año que una instalación del ICE es asaltada a tiros

El director interino de ICE, Todd Lyons, confirmó el tiroteo durante una entrevista concedida a la cadena CNN. (Foto: Internet)

Un tiroteo hoy en un centro del Servicio de Inmigración y control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en Dallas, Texas, provocó al menos tres heridos reportados en condición crítica y el atacante está muerto, informaron las autoridades.

El director interino de ICE, Todd Lyons, confirmó el tiroteo durante una entrevista concedida a la cadena CNN y dijo que el tirador falleció a causa de una herida de bala autoinfligida.

Las cámaras del Departamento de Transporte de Texas cerca de las instalaciones mostraron una fuerte presencia de personal de emergencias con docenas de unidades.

«Si bien aún desconocemos el motivo, sabemos que nuestras fuerzas del orden de ICE se enfrentan a una violencia sin precedentes. Debe cesar», declaró la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, en la red social X.

Las instalaciones están ubicadas en 8101 N. Stemmons Fwy, en Dallas. La I-35E en ambas direcciones está cerrada mientras continúa la investigación, reseñan las televisoras.

El ataque armado de esta mañana constituye al menos la tercera vez en lo que va de año que una instalación del ICE es asaltada a tiros.

Pero el 25 de agosto, Bratton Dean Wilkinson, de 36 años, se presentó en un puntpo del ICE en Dallas y “afirmó tener una bomba en su mochila”, de acuerdo con un comunicado del DHS. El sospechoso fue arrestado después.

Mientras que el 4 de julio en un centro de detención de inmigrantes donde un policía recibió un disparo en el cuello.

En aquel momento, atacantes vestidos con ropa militar negra abrieron fuego frente al Centro de Detención Prairieland en Alvarado, al suroeste de Dallas, informaron los fiscales federales. Once personas fueron acusadas en relación con el incidente violento.

Días después, un hombre de 27 años con un rifle y equipo táctico murió a manos de la policía luego de abrir fuego contra una instalación de la Patrulla Fronteriza en McAllen, Texas. En el atentado dos agentes y un empleado de la patrulla fueron heridos.

«El ataque obsesivo contra las fuerzas del orden, en particular contra el ICE, debe cesar», dijo en la propia plataforma de microblogueo el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.