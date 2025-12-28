Trinidad: Victoria rumbo al triunfo definitivo

La liberación de Trinidad en diciembre de 1958 marcó un hito, al consolidar la ofensiva revolucionaria en el centro del país y reafirmar la voluntad del pueblo de poner fin a la dictadura de Batista

En los últimos días de diciembre de 1958, el mapa militar de Las Villas mostraba aún dos enclaves bajo control batistiano: Trinidad y Jatibonico. El Comandante Ernesto Guevara encomendó a Faure Chomón la misión de liberar Trinidad, mientras Armando Acosta debía tomar Jatibonico. La orden respondía a la necesidad de cerrar el cerco sobre las fuerzas del régimen y asegurar el triunfo definitivo de la Revolución.

Chomón organizó a sus hombres en Sancti Spíritus, ciudad ya liberada, y trazó el plan de ataque con información precisa sobre las posiciones enemigas. La noche del 27 de diciembre, una caravana de camiones y jeeps partió hacia Trinidad, llevando consigo la esperanza de un pueblo que aguardaba el fin de la tiranía.

El asalto comenzó en la madrugada del 28 de diciembre. El objetivo principal era tomar el cuartel del Ejército y la cárcel. Sin embargo, las fuerzas del Directorio Revolucionario fueron sorprendidas por tropas batistianas apostadas en la Planta Eléctrica y la Zona Fiscal. Allí se produjeron los primeros enfrentamientos, que costaron la vida al teniente Manolito Solano y al capitán Ernesto Valdés Muñoz.

A pesar de la resistencia inicial, los rebeldes lograron tomar la Zona Fiscal y posteriormente la Planta Eléctrica. La jornada estuvo marcada por el sacrificio de otros combatientes, como Antonio Jamil Duménigo y Anselmo Rodríguez, abatidos desde el hospital.

El día 29, los defensores del cuartel intentaron reforzar sus posiciones ocupando edificios cercanos, incluida la estación de ferrocarril. La aviación batistiana intervino con ametrallamientos, pero no logró quebrar la moral rebelde. Al caer la tarde, desde la loma del Motel Las Cuevas se observó la retirada de las tropas hacia el puerto de Casilda, donde embarcaron en una fragata rumbo a Cienfuegos. Era el principio del fin.

El 30 de diciembre, la cárcel fue el último reducto en resistir. En un intento desesperado por escapar, los uniformados liberaron a los presos para mezclarse con ellos. Sin embargo, los cabecillas policiales fueron identificados y detenidos por el pueblo, que no olvidaba sus crímenes. Con la caída de la cárcel, Trinidad quedó finalmente liberada.

La victoria tuvo un profundo significado político y simbólico. Trinidad había sido bastión electoral de Batista en el centro de Cuba, y su liberación demostraba el rechazo popular al régimen. El pueblo, unido a las fuerzas revolucionarias, reafirmaba su lealtad a Fidel Castro y al Movimiento 26 de Julio, en vísperas del triunfo definitivo del 1 de enero de 1959.

Más que una operación militar, la liberación de Trinidad representó la unión de las fuerzas insurgentes del Ejército Rebelde y el Directorio Revolucionario 13 de Marzo, bajo la conducción de líderes como Faure Chomón. Fue también un ejemplo de la capacidad de organización, disciplina y sacrificio de los combatientes, que enfrentaron a un enemigo superior en armas y recursos, pero debilitado por la falta de apoyo popular.

El pueblo trinitario, protagonista de aquellos días, se convirtió en símbolo de resistencia y esperanza. La memoria de los caídos permanece como recordatorio de que la libertad se conquista con valor y entrega. La ciudad, que una vez fue bastión del dictador, pasó a ser emblema de la victoria revolucionaria.