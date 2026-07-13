Consejo Electoral Nacional: guardián de la democracia

Este órgano del estado cumple hoy 13 de julio su séptimo aniversario con el compromiso de continuar fortaleciendo su labor en cada proceso electoral que convoque el país

El órgano arriba a este aniversario con resultados satisfactorios en los diferentes procesos electorales. (Foto: Reidel Gallo/ Escambray)

El Consejo Electoral Nacional (CEN) se constituyó como órgano permanente del Estado cubano el 13 de julio de 2019, luego de la aprobación de la nueva Constitución de la República de Cuba y la Ley No. 127, Ley Electoral.

El CEN está compuesto por 21 miembros, de ellos tres profesionales (presidente, vicepresidente y secretario) y 18 vocales, quienes son elegidos cada cinco años por los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular mediante el voto directo, libre y secreto.

Este órgano tiene como misión fundamental misión fundamental organizar, dirigir y supervisar las elecciones, consultas populares, plebiscitos y referendos que se convoquen. Asimismo, valida los resultados y garantiza la confiabilidad, transparencia, publicidad, autenticidad e imparcialidad de los mencionados procesos de participación democrática. Además, tramita y responde las consultas o reclamaciones que surjan en esta materia.

Junto al Consejo Electoral Nacional, son órganos permanentes los Consejos Electorales Provinciales (CEP) y los Municipales y todas sus estructuras responden a la Constitución y a las leyes vigentes.

Una vez elegidos o designados sus integrantes, toman posesión de sus cargos y se juramentan. Se organizan verticalmente en todo el país y cuentan con una entidad administrativa acorde con sus funciones y en correspondencia con el proceso que se desarrolle.

Como lo establece la Ley No. 127, para ocupar responsabilidades como integrante de un Consejo Electoral, Comisión o Mesa del Colegio Electoral se requiere estar en el pleno goce de los derechos civiles y políticos, no ocupar cargos de elección popular y gozar de buen concepto público.

En la provincia de Sancti Spíritus el Consejo Electoral Provincial se constituyó el 20 de septiembre de 2019. Su dirección está compuesta por tres cargos profesionales (presidente, vicepresidente y secretario); además, dispone de 14 vocales, supervisores, colaboradores y especialistas de las diferentes áreas, así como con la Unidad de Apoyo a la Actividad Administrativa.

El órgano en la provincia arriba a este séptimo aniversario con un grupo de resultados favorables en el quehacer electoral que le permitieron alcanzar la condición de Destacada a nivel de país en las áreas de Comunicación Institucional, Informática, Economía, Supervisión y la Administrativa.

Recientemente el Sindicato Nacional de la Administración Pública decidió otorgarle la condición de Colectivo Distinguido Nacional por sus resultados integrales, tanto en la actividad electoral como sindical.

El CEP también asumió con la calidad requerida el estudio de las 640 circunscripciones con que cuenta el territorio y desarrolló todos los procesos para cubrir cargos vacantes de delegados a las asambleas municipales del Poder Popular con resultados satisfactorios y total transparencia, imparcialidad y legalidad.

La familia electoral espirituana previo a esta celebración desarrolló en los diferentes municipios encuentros con trabajadores de diferentes sectores de la sociedad, jubilados y autoridades de base donde se intercambió acerca del sistema electoral cubano.

Asimismo, se presentó en varios lugares el libro Garantes de la democracia socialista, texto que recoge 17 historias de vida de autoridades electorales de todo el país con una rica trayectoria dentro del sistema electoral.

Según Neisa Muro Ríos, presidenta del Consejo Electoral Provincial de Sancti Spíritus, “los resultados alcanzados en saludo al nuevo aniversario del órgano y al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro, nos comprometen a seguir perfeccionando nuestra labor en todos los ámbitos para cumplir con eficiencia la misión que tenemos de lograr la transparencia, imparcialidad y legalidad que se requiere en cada proceso electoral, para así garantizar la verdadera democracia socialista”.