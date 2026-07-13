Cuba califica de «genocidas» las nuevas sanciones de EE.UU. en plena escalada de presión por parte de Trump

La nueva medida busca afectar «las fuentes de financiación» del Estado cubano, según información de los departamentos de Estado y del Tesoro. Foto: Florian Oreiller

La administración de Donald Trump ha endurecido su ofensiva económica contra Cuba con un nuevo paquete de sanciones que impacta directamente al Ministerio de Turismo y a otras ocho entidades estatales, en un intento por estrangular las fuentes de financiación del gobierno cubano. La medida, anunciada el 13 de julio por los Departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos, ha provocado una dura reacción de La Habana, que la tacha de criminal y genocida.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, fue el encargado de elevar el tono de la respuesta oficial. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que estas nuevas restricciones no son un acto aislado, sino una prueba fehaciente de que los gobernantes estadounidenses persisten en su propósito de «castigar a toda la población del país». «El anuncio del 13 de julio de medidas coercitivas adicionales es manifestación fehaciente del propósito criminal y genocida con que gobernantes estadounidenses se empeñan en castigar a toda la población del país», escribió Rodríguez.

El jefe de la diplomacia cubana enfatizó que Washington continúa intensificando su «guerra contra el pueblo de Cuba», afectando directamente sus condiciones de vida y sus medios de subsistencia. Estas nuevas sanciones se suman al bloqueo económico que la isla ha sufrido durante casi siete décadas y al reciente cerco energético impuesto por el gobierno estadounidense.

Los organismos sancionadores detallaron que las restricciones se aplican bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Trump el pasado 1 de mayo de 2026. Entre las entidades incluidas en la lista negra figuran, además del Ministerio de Turismo, el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR), la Organización Superior de Dirección Empresarial Caudal S.A. (CAUDAL), el Grupo Empresarial de Comercio Exterior (GECOMEX), Coreydan S.A., Enetec S.A. y la Corporación Antillana Exportadora (ANTEX S.A.).

Pero el alcance de las sanciones no se limita al ámbito económico. El Departamento de Estado también incluyó en el listado a organismos de carácter militar y social, como las Milicias de Tropas Territoriales (MTT), la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y las denominadas Brigadas de Respuesta Rápida. Según la versión oficial estadounidense, todas estas designaciones buscan desarticular las principales «fuentes de financiación» del Estado cubano, en un momento en que la presión de Washington sobre la isla alcanza nuevos niveles de intensidad.