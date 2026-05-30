EEUU: Juez ordena retirar nombre de Trump del Centro Kennedy

Esta sentencia representa uno de los desafíos judiciales más notables contra los esfuerzos del presidente estadounidense por reconfigurar instituciones culturales federales en su segundo mandato

El magistrado ordenó eliminar cualquier referencia al nombre de Trump en la fachada del inmueble. (Foto: PL)

“El Congreso le dio su nombre al Centro Kennedy, y solo el Congreso puede cambiarlo”, afirmó un juez federal al frenar un plan que impulsan hoy aliados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El juez federal Christopher Cooper emitió una orden para que se retire el nombre del mandatario republicano de la fachada de la institución cultural y evitar temporalmente su cierre programado para una extensa renovación.

La decisión de Cooper concluyó que la junta directiva del centro excedió sus facultades al modificar el nombre oficial del recinto sin autorización del Capitolio y al aprobar un cierre temporal de dos años sin cumplir adecuadamente con sus obligaciones legales.

El fallo responde a una demanda presentada por la congresista demócrata Joyce Beatty, integrante de la junta del Kennedy Center, quien cuestionó no solo el cambio de nombre sino también la suspensión de actividades en la conocida institución cultural capitalina prevista para este verano.

Cooper sostuvo en una resolución de 94 páginas que el nombre del centro está protegido por la legislación federal. “El Congreso le dio su nombre al Centro Kennedy, y solo el Congreso puede cambiarlo”, sostuvo el magistrado en su veredicto.

El magistrado ordenó eliminar cualquier referencia al nombre de Trump en la fachada del inmueble, materiales oficiales, plataformas digitales y señalización relacionada con ese recinto y respecto al cierre temporal señaló que la junta tomó una decisión “mal informada y aparentemente predeterminada”.

La controversia comenzó meses atrás, cuando Trump reemplazó a varios integrantes de la junta directiva por aliados políticos y funcionarios de su administración, y el siguiente paso fue que lo designaron presidente del consejo.

Posteriormente la junta aprobó rebautizar oficialmente el recinto como “Donald J. Trump and John F. Kennedy Center for the Performing Arts”, una medida que generó protestas legales y críticas del sector de la cultura. No pocos artistas rompieron lazos con la institución.

El fallo del juez deja en blanco y negro que Beatty también fue privada indebidamente de participar con voto en una reunión clave donde se discutió el futuro del Kennedy.

Esta sentencia representa uno de los desafíos judiciales más notables contra los esfuerzos de Trump por reconfigurar instituciones culturales federales en su segundo mandato.