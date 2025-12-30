Trump prioriza agenda exterior sobre la economía en su segunda temporada

Una serie de acontecimientos de los últimos días enfatiza el enfoque del mandatario en la política exterior y en consolidar su legado en el extranjero durante su segundo mandato

Enfoque en agenda exterior en primer año de Trump. (Foto: PL)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cierra el primer año de su segundo mandato con un enfoque en asuntos de política exterior en detrimento de una de las mayores preocupaciones hoy de los ciudadanos: la economía.

Solo en las últimas semanas de este 2025, Trump las está pasando en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, combinando juegos de golf con asuntos oficiales.

Allí recibió a su par ucraniano, Vladimir Zelensky y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu; anunció ataques de las fuerzas militares contra ISIS (grupo terrorista Estado Islámico) en Nigeria el día de Navidad, y aseguró que había atacado una instalación supuestamente asociada a la droga en Venezuela en medio de las crecientes tensiones bilaterales.

Igualmente, subrayó que Estados Unidos podría apoyar otro gran ataque contra Irán -el anterior fue en junio- en caso de que reanude la reconstrucción de su programa nuclear.

Tal serie de acontecimientos enfatiza el enfoque de Trump en la política exterior y en consolidar su legado en el extranjero durante su segundo mandato. Pero esta atención podría ir en detrimento de uno de los mayores problemas internos, advirtió un reporte del diario The Hill.

Trump y la Casa Blanca deberán explicar directamente a los votantes lo que han hecho para mejorar su situación financiera desde que asumieron el cargo, expresó un estratega republicano en condición de anonimato al medio de prensa.

Ese enfoque internacional quedó patente la víspera, cuando el presidente se reunió con Netanyahu, y respondió preguntas de los periodistas durante varios minutos, casi todas centradas en conflictos globales.

El mandatario republicano incluso reitera en sus intervenciones el que participó en la solución de ocho guerras desde que regresó a la mansión ejecutiva.

Mientras los periodistas entraban en la sala para un almuerzo entre Trump y Netanyahu, se le podía escuchar explicando al visitante cómo utilizó el comercio para poner fin a un conflicto entre dos países, reseñó The Hill.

“¿Me dan crédito por ello? No”, dijo Trump. “Hice ocho de ellos. ¿Qué hay de India y Pakistán? Así que hice ocho de ellos. Y no te cuentan el resto”, acotó.

Los encuentros de Trump de fin de año reflejan el primer año de su segundo mandato, durante el cual el presidente viajó a Italia, el Vaticano, Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido, Israel, Japón, Canadá, Corea del Sur y Malasia para trabajar en acuerdos de paz y acuerdos comerciales.

De ahí que aliados del ocupante del Despacho Oval hicieron campaña abiertamente para que recibiera el Premio Nobel de la Paz.

La congresista Marjorie Taylor Greene, quien pasó de fiel aliada a rival de Trump, ha expresado durante meses sus críticas al enfoque del gobernante respecto a la agenda exterior.

Greene escribió en el domingo en su cuenta de la red social X lo que pensaba acerca de cómo Trump ha empleado su tiempo: “Zelensky hoy. Netanyahu mañana. ¿Podemos simplemente ocuparnos de Estados Unidos?”

El 22 de diciembre, Gallup publicó los datos de su encuesta más reciente, que sondea el pulso nacional. Los datos revelaron el ánimo sombrío de buena parte de los estadounidenses al término del 2025 por el rumbo del país.