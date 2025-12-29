Trump y Netanyahu hablan de paz; Israel sigue fuego en Gaza

El mandatario republicano, quien se reunió este lunes con el primer ministro de Israel, consideró que la próxima etapa del plan de paz de Gaza será «lo antes posible»

Desde que Trump asumió por segunda vez el cargo, se reunió con Netanyahu en seis ocasiones. (Foto: PL)

Aunque el Ejército israelí sigue bombardeando Gaza, en violación de la tregua vigente, y continúa su estrategia de demolición de estructuras palestinas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla de segunda fase del plan de paz.

Según el mandatario republicano, quien se reunió este lunes en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, esa próxima etapa del plan de paz de Gaza será «lo antes posible».

Cuando los periodistas preguntaron cuándo sería, Trump subrayó el «lo antes posible», pero «tiene que haber un desarme» de Hamás (Movimiento de Resistencia Islámica).

«Tenemos que lograr el desarme de Hamás, así que es uno de los temas que sin duda discutiremos. Pero tiene que haber un desarme de Hamás. De lo contrario, muy pronto», subrayó.

Ante la prensa, Trump elogió a Netanyahu, de quien dijo que «es un primer ministro en tiempos de guerra que es un héroe», pese a que la Corte Penal Internacional (CPI) emitió el 21 de noviembre de 2024 una orden de arresto en su contra.

La CPI responsabiliza a Netanyahu de ser “presunto responsable de los crímenes de guerra de inanición como método de guerra y de dirigir intencionadamente un ataque contra la población civil; y de los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”.

También enfrenta cargos de soborno y fraude. Trump señaló que habló con el presidente israelí, Isaac Herzog, sobre un indulto para Netanyahu.

La visita a Estados Unidos del jefe de gobierno se produce una semana después de que el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y Jared Kushner, su yerno, se reunieran con altos funcionarios de Qatar, Egipto y Turquía para discutir los venideros pasos del plan de paz.

El alto el fuego entre Israel y Hamás entró en vigor en noviembre, más de dos años después de desatarse la guerra el 7 de octubre de 2023.

Desde que Trump asumió por segunda vez el cargo el pasado 20 de enero, se reunió con Netanyahu en seis ocasiones.

El ocupante del Despacho Oval está aprovechando entre juegos de golf y fiestas navideñas para cumplir con agendas oficiales. La víspera recibió al presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, para precisar detalles de un plan de paz reducido de 28 a 20 puntos.

Trump ha mostrado su frustración con el ritmo de las conversaciones de paz y reparte culpas ante su incapacidad de poner fin al conflicto después de asegurar durante su campaña de 2024 que podría resolver la guerra un día después de entrar a la Casa Blanca, algo que ahora admite que es más difícil de lo que imaginó.

No obstante, el candidato al Premio Nobel en 2025 se vanagloria de haber puesto fin a ocho guerras desde que asumió la presidencia, una afirmación que contradicen sus críticos.