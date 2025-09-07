UNE: Conectada Las Tunas y trabajan para dar energía al oriente de Cuba (+post)

La UNE recomienda a la población mantenerse informada por los canales oficiales

Agencia Cubana de Noticias

7 septiembre, 2025 - 10:31pm

Ya existe conexión en la provincia de Las Tunas, y la estrategia es seguir energizando hasta la zona oriental, publicó la Unión Eléctrica (UNE) en su perfil de la red social X.

  Luego de la noticia de último minuto que daba cuenta de la desconexión del sistema eléctrico desde Las Tunas hasta Guantánamo, a las 19.37 horas de este domingo debido al disparo de la línea de 220 kV Nuevitas-Tunas, la entidad anunció que investigan las causas y laboran en la recuperación del sistema en el oriente.

 La UNE recomienda a la población mantenerse informada por los canales oficiales.

