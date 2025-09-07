UNE: Conectada Las Tunas y trabajan para dar energía al oriente de Cuba (+post)

Ya existe conexión en la provincia de Las Tunas, y la estrategia es seguir energizando hasta la zona oriental, publicó la Unión Eléctrica (UNE) en su perfil de la red social X.
Restablecido el servicio eléctrico en Las Tunas, continúa el proceso de restablecimiento del Sistema Eléctrico en el oriente de #Cuba.— Ministerio de Energía y Minas de Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) September 8, 2025
Luego de la noticia de último minuto que daba cuenta de la desconexión del sistema eléctrico desde Las Tunas hasta Guantánamo, a las 19.37 horas de este domingo debido al disparo de la línea de 220 kV Nuevitas-Tunas, la entidad anunció que investigan las causas y laboran en la recuperación del sistema en el oriente.
La UNE recomienda a la población mantenerse informada por los canales oficiales.
Disparo en la línea de 220 kV NUEVITAS-TUNAS provocó la desconexión del sistema eléctrico desde la provincia de Las Tunas hasta Guantánamo. Se trabaja en el restablecimiento.— Ministerio de Energía y Minas de Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) September 8, 2025
