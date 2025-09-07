Zona oriental de Cuba sufre desconexión del SEN por disparo en la línea de 220 kV (+post)

Se investigan las causas y se trabaja en la recuperación del sistema en el oriente del país

El Ministerio de Energía y Minas informó a través de X que un disparo en la línea de 220 kV NUEVITAS-TUNAS provocó la desconexión del sistema eléctrico desde la provincia de Las Tunas hasta Guantánamo.

Por su parte, la Unión Eléctrica dio a conocer que la avería se produjo a las 19:37 horas. “Se investigan las causas y se trabaja en la recuperación del sistema en el oriente del país”.

Disparo en la línea de 220 kV NUEVITAS-TUNAS provocó la desconexión del sistema eléctrico desde la provincia de Las Tunas hasta Guantánamo. Se trabaja en el restablecimiento. — Ministerio de Energía y Minas de Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) September 8, 2025

Restablecen el servicio eléctrico en Las Tunas

El Minem informó en X que en este momento ha sido restablecido el servicio eléctrico en Las Tunas, “continúa el proceso de restablecimiento del Sistema Eléctrico en el oriente de Cuba”.