Zona oriental de Cuba sufre desconexión del SEN por disparo en la línea de 220 kV (+post)

El Ministerio de Energía y Minas informó a través de X que un disparo en la línea de 220 kV NUEVITAS-TUNAS provocó la desconexión del sistema eléctrico desde la provincia de Las Tunas hasta Guantánamo.
Por su parte, la Unión Eléctrica dio a conocer que la avería se produjo a las 19:37 horas. “Se investigan las causas y se trabaja en la recuperación del sistema en el oriente del país”.
Disparo en la línea de 220 kV NUEVITAS-TUNAS provocó la desconexión del sistema eléctrico desde la provincia de Las Tunas hasta Guantánamo. Se trabaja en el restablecimiento.— Ministerio de Energía y Minas de Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) September 8, 2025
Restablecen el servicio eléctrico en Las Tunas
El Minem informó en X que en este momento ha sido restablecido el servicio eléctrico en Las Tunas, “continúa el proceso de restablecimiento del Sistema Eléctrico en el oriente de Cuba”.
Restablecido el servicio eléctrico en Las Tunas, continúa el proceso de restablecimiento del Sistema Eléctrico en el oriente de #Cuba.— Ministerio de Energía y Minas de Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) September 8, 2025
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.