Unión Eléctrica explica afectaciones actuales y proyecciones de recuperación

Autoridades del Ministerio de Energía y Minas (Minem) explicaron hoy la compleja situación actual del Sistema Eléctrico Nacional, marcada por una significativa afectación en el servicio, y detallaron las proyecciones de recuperación para los próximos días.

Omar Ramírez Mendoza, director adjunto de la Unión Eléctrica (UNE), señaló que la situación se agravó por la confluencia de dos factores fundamentales: la persistente falta de combustible, que mantiene una limitación de generación en torno a los 900 megawatts (MW), y una inusual coincidencia de salidas forzosas de unidades termoeléctricas clave.

Durante el fin de semana, esta combinación generó un notable incremento en la indisponibilidad de capacidad generadora, precisó.

El viernes, la afectación en el horario pico nocturno alcanzó mil 981 MW, cifra que aumentó a dos mil 086 MW el sábado, día en que se sumaron la salida de la unidad seis de la central «10 de Octubre», debido a un principio de incendio controlado en la caldera, y de tres unidades en Boca de Jaruco por problemas en un compresor.

Para el domingo, la afectación fue de dos mil 084 MW; también salieron de servicio la unidad tres de la Carlos Manuel de Céspedes, por un poro en la caldera, y la unidad uno de Felton, desconectada de forma planificada para atender una anomalía.

Ramírez Mendoza aclaró que en la mañana de este lunes se mantenían fuera de servicio unidades importantes como Mariel 5 y La Habana 1, no obstante, se desarrolla un intenso trabajo de reparación con perspectivas alentadoras para los próximos días.

Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Minem, explicó que se prevé que la unidad 1 de Felton se reintegre al Sistema antes del mediodía del martes, mientras que el resto de las unidades deben estar en línea, de acuerdo con el pronóstico, el miércoles.

Estas incorporaciones permitirán una mejor disponibilidad, estimándose una generación en el horario pico nocturno en torno a los mil 800 MW, con una mayor aportación de energía durante el día, lo cual permitirá afrontar la demanda con mayor estabilidad.

Confirmó además que, antes de concluir el año, entrarán en funcionamiento nuevos parques solares fotovoltaicos, elevando la potencia instalada de esta fuente renovable a dos mil 066 MW.

Precisó que, a diferencia del presente año, en 2026 esos cerca de mil MW nuevos generarán electricidad desde el inicio, lo que representará un incremento notable para el sistema.

Durante el próximo año se continuará instalando capacidad solar y, de manera pionera, en el primer trimestre se comenzará a implementar el primer sistema de almacenamiento en baterías del país, tecnología indispensable para garantizar la estabilidad ante la variabilidad de la generación solar.

Está planificado también un mantenimiento mayor en la unidad Antonio Guiteras, una de las de mayor capacidad de generación del sistema.

Las autoridades reconocieron que se atraviesa una etapa compleja, agudizada por la coincidencia del déficit de combustible con averías en unidades generadoras de gran capacidad, pero reafirmaron el trabajo sin descanso para la recuperación y la apuesta por la diversificación y modernización del Sistema Eléctrico Nacional.