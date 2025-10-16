Venezuela activa Zonas de Defensa Integral en sur occidente y centro

Maduro elogió que cada zona integral de defensa que se activa da el ejemplo y se supera en la preparación para la defensa y resistencia popular activa, creativa y prolongada. (Foto: PL)

Las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) de los estados de Táchira, Apure y Amazonas, que cubren el sur occidental y centro de Venezuela, quedaron activadas hoy a partir de la medianoche, hora local.

El anuncio lo realizó la víspera en un audiovisual en su cuenta de Telegram el presidente y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, quien comunicó la activación de las ZODI en parte de la frontera “con nuestra hermana Colombia”.

Maduro indicó que realizaron un pre balance de la operación Independencia 200 que comenzó la semana pasada y abarca hasta este jueves a 16 estados del país, en su inmensa mayoría colindantes con la zona marítima del mar Caribe.

Hasta el momento quedaron activadas La Guaira, Carabobo, Aragua, Zulia, Falcón, Anzoátegui, Monagas, Bolívar, Nueva Esparta, Sucre, Delta Amacuro, Miranda, Caracas, Táchira, Apure y Amazonas.

El jefe de Estado calificó de “éxito absoluto” la activación de las Zonas Operativas de Defensa Integral y el cumplimiento de las 27 tareas de defensa integral en Sucre, Nueva Esparta y Delta Amacuro, “toda la fachada caribeña atlántica de Venezuela en el ejercicio de la soberanía”, apuntó.

Refirió que ello incluyó el despliegue de equipos y la activación de toda la fuerza popular, militar y policial.

El gobernante resaltó que fue “un éxito total” el despliegue y la preparación de las fuerzas en las ZODI.

Aseguró que “estamos ganado la paz, zona por zona, territorio por territorio, estado por estado, y ¿quién gana la paz?, la sociedad entera y unida, y el pueblo en perfecta unión nacional”, afirmó.

Maduro destacó que Venezuela es hoy ejemplo de dignidad, de valentía, de pueblo pacífico, decente y trabajador.

Llamó, asimismo, a incrementar todas las tareas en los días que están transcurriendo y por venir de preparación integral para la defensa, “cada vez mayor despliegue y máxima preparación”, con confianza absoluta en el destino de la patria.

El Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana elogió que cada zona integral de defensa que se activa da el ejemplo y se supera en la preparación para la defensa y resistencia popular activa, creativa y prolongada.

También convocó a la iniciativa permanente y en ofensiva, y aseguró que Venezuela les pertenece a los venezolanos, quienes “seguirán ganando la paz y ejerciendo la soberanía plena, en defensa del derecho a la vida y a la alegría de un pueblo que construye su máxima felicidad posible”.