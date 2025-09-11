Viceministra de Educación Superior visita universidad espirituana

Priorizar la actividad científica en la UNISS, fomentar el vínculo universidad-empresa e incrementar el ingreso a la formación doctoral fueron algunos de los temas abordados durante el recorrido de ese ministerio por Sancti Spíritus

Autoridades del Partido y del Gobierno en el territorio acompañaron el recorrido del Ministerio de Educación Superior. Foto: Gabriela Estrella Cañizares. (Foto: UNISS)

Como es tradicional cada septiembre el Ministerio de Educación Superior (MES) realiza por todo el país un recorrido para chequear los objetivos estratégicos del curso escolar 2025-2026 y constatar la puesta en marcha del nuevo período lectivo en las universidades cubanas.

La Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) se sumó a este cronograma y recibió la visita de la doctora en Ciencias Alicia Alonso Becerra, viceministra de Educación Superior.

Entre los temas más debatidos durante el recorrido estuvieron la necesidad de priorizar e incrementar la actividad científica en la UNISS, fomentar y perfeccionar el vínculo universidad-empresa, además de verificar la puesta en marcha de la nueva ley de comunicación en esta casa de altos estudios.

Asimismo, recibió especial atención por parte del MES la necesidad de continuar trabajando para avanzar en la categorización docente de los estudiantes recién graduados que se incorporen al claustro, la importancia de aumentar el ingreso a los procesos de formación doctoral y la identificación de los fondos de salarios docentes y no docentes, para así retribuir de forma más justa la labor de todos los trabajadores que hacen posible la vida universitaria.

De igual forma, se chequeó el vínculo entre Etecsa y la UNISS para la implementación de las medidas que la empresa de telecomunicaciones ofrece a los estudiantes y profesores universitarios con el paquete adicional de datos; beneficio que hasta el momento reciben el 60 por ciento de los jóvenes que pertenecen a esta institución educativa.

Además, fue presentado el programa conmemorativo por el centenario del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz y el plan de actividades para celebrar un nuevo aniversario de la fundación del Ministerio de Educación Superior.