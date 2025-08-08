VisionEs: ¿Aguas turbulentas en Sancti Spíritus?
La mala calidad del agua potable, sobre todo, en el municipio de Sancti Spíritus, se mantiene entre las principales inquietudes de la población. El noticiero de Escambray aborda este y otros interesantes temas
Deberían abordar también en este espacio la preocupante situación que existe en la calle Juan González entre Frank Paiz y Luis Ramírez de la cabecera provincial donde existe aproximadamente 7 salideros de agua potable muchos de ellos hoy se entrecruzan con fosas de aguas residuales desbordadas,posiblemente contaminando está y poniendo en riesgo la salud de los vecinos. es significativo destacar que uno de los salideros que a penas se ve está situado a un lateral en el último edificio que brota de la tubería central con la escasez tan grande de agua que hay. Esto se ha informado a la oficina de atención a la población del Gobierno Provincial en dos ocasiones ya en este mes,a acueducto municipal y provincial y no le dan solución a la problemática.es bochornoso y más hoy cuando hablamos de la nueva ley de quejas y peticiones aprobada recientemente en la Asamblea Nacional