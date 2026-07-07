Abasto de agua en Sancti Spíritus: Se activan planes de contingencia tras apagón general

La desconexión del SEN agravó los problemas existentes en el abasto de agua a la población. (Foto: Vicente Brito / Escambray)

Sancti Spíritus enfrenta una crisis en el abasto de agua potable debido al colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), que ha dejado sin servicio a sus ocho municipios. Ante esta situación, las autoridades del territorio han puesto en marcha un plan de contingencia que prioriza el suministro a hospitales, hogares de ancianos e infantiles, mientras se espera la recuperación del fluido eléctrico para restablecer el bombeo a la población en general.

Así lo informó a la prensa el delegado de Recursos Hidráulicos en la provincia, Dixán Ravelo Obregón, quien calificó el escenario como «muy crítico». La estrategia inmediata, explicó, se ha centrado en el abastecimiento mediante pipas y el uso de grupos electrógenos, así como de las bombas instaladas como parte del programa de cambio de matriz energética, que ha demostrado ser un recurso vital en esta contingencia.

En la cabecera provincial, el suministro a los centros vitales se realiza desde el cargadero de La Esperanza, en Guayos, que opera con un grupo electrógeno. Este mismo punto abastece al municipio de Cabaiguán. En Fomento, el servicio se garantiza desde el cargadero Mario Muñoz, equipado con una bomba de la nueva matriz energética. Yaguajay, por su parte, ha logrado restablecer el servicio en Camaján y cuenta con los cargaderos de Caguanes y Vitoria, ambos con bombas solares. En Trinidad, la estación de Los Mangos opera con grupo electrógeno, mientras que La Sierpe presenta una situación más favorable al mantener en funcionamiento las bombas del cambio de matriz en varias de sus estaciones.

Ravelo Obregón destacó que la provincia cuenta con 99 bombas montadas dentro del programa de cambio de matriz energética, de las cuales 96 se encuentran operativas, lo que ha permitido sostener el servicio de manera limitada en varios puntos. El resto de los cargaderos se activan según la estrategia definida por cada municipio para ir abasteciendo los centros vitales.

En cuanto al restablecimiento del servicio para la población en general, el delegado señaló que se está a la espera de que se reactive la electricidad en las dos grandes estaciones que tributan a la cabecera provincial: la estación de bombeo de Tuinucú y la planta potabilizadora de Yayabo.

Una vez que se restablezca el sistema eléctrico y se priorice por circuitos, se comenzará el bombeo hacia los tanques de almacenamiento, actualmente sin cobertura. El llenado de estos depósitos, estimó, podría tomar alrededor de seis horas desde que se recupere la corriente.

No obstante, Ravelo Obregón advirtió que, incluso con el restablecimiento del bombeo, las zonas más altas de la provincia continuarán siendo afectadas hasta que el servicio logre una secuencia estable y se consolide la entrega de agua a través de ambas plantas.