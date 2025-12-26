VisionEs: Doce meses en imágenes

“Recordar es volver a vivir”, reza un conocido refrán y el colectivo de VisionEs te invita durante su última emisión del 2025 a recapitular aquellos temas que marcaron su agenda informativa

Audiovisuales Escambray

26 diciembre, 2025 - 5:40am

RELACIONADO CON:

Audiovisuales Escambray

Texto de Audiovisuales Escambray
Audiovisuales Escambray

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2025