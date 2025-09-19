Las consideraciones de la premiada podrá encontrarlas en esta emisión. Además, VisionEs ausculta el inicio de las preparaciones en el sector de la Salud con vistas a la discusión del Anteproyecto de Ley Código de Trabajo, entre otros tópicos de la vida cotidiana.
VisionEs: Escambray explora la agenda cotidiana
El reportaje “El timbiriche virtual de las donaciones de sangre”, de Arelys García Acosta, de Escambray, ganó la segunda edición del Premio Nacional de Periodismo de Investigación Quijote de Cuba
