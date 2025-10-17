VisionEs: Innovar para producir
Sancti Spíritus se encuentra entre las provincias destacadas por la Jornada del Innovador en Cuba gracias a la creatividad de mujeres y hombres que a golpe de empeño echan a andar maquinarias y aportan a la producción de bienes y servicios
