VisionEs: La GLORIA de la cultura
Sancti Spíritus ostenta la condición de Vanguardia Nacional en la emulación Cultura en Revolución. Por ello, es la sede del acto nacional por el Día del Trabajador de ese sector. Para honrar a quienes hicieron posible ese resultado, el equipo de VisionEs nos presenta la labor de una destacada yayabera. Otros temas de interés también podrás encontrar en la presente emisión
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.