VisionEs: La GLORIA de la cultura

Sancti Spíritus ostenta la condición de Vanguardia Nacional en la emulación Cultura en Revolución. Por ello, es la sede del acto nacional por el Día del Trabajador de ese sector. Para honrar a quienes hicieron posible ese resultado, el equipo de VisionEs nos presenta la labor de una destacada yayabera. Otros temas de interés también podrás encontrar en la presente emisión