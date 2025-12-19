VisionEs: La magia del aula
Este 22 de diciembre, Cuba celebra el Día del Educador. Desde Visiones llega el homenaje. Igualmente, otros temas son abordados en la presente emisión
