VisionEs: Un hogar con latidos de mujer

El Hogar de niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental de Sancti Spíritus cuenta con una veintena de mujeres consagradas, el colectivo del noticiero de Escambray compartió con ellas su sentir por la labor altruista que desempeñan

Audiovisuales Escambray

22 agosto, 2025 - 5:35am

