Espirituanos conquistan medallas de bronce en Olimpiada Internacional de Química (+videos)

Ernesto Alejandro Barrera y Leticia María Merlo Alfonso del IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez, de Sancti Spíritus, se alzaron con ese lauro en la edición 60 de la Olimpiada Internacional de Química Mendeleev, Rusia 2026

La delegación cubana a la IMChO estuvo integrada por estos dos jóvenes del IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez. (Fotos: Facebook)

La edición 60 de la Olimpiada Internacional de Química Mendeleev (IMChO-60), Rusia 2026 concluyó este martes con grandes resultados para Cuba y, en particular para Sancti Spíritus, pues Ernesto Alejandro Barrera Ramírez y Leticia María Merlo Alfonso se alzaron con la medalla de bronce.

Este resultado supone la tercera presea internacional para Ernesto y la segunda para Leticia en eventos de esta índole.

Precisamente, la delegación cubana a la IMChO estuvo integrada por estos dos jóvenes del IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez, quienes comenzaron desde hace varios meses una preparación intensiva entre Sancti Spíritus y La Habana.

A propósito de ello, el máster en Ciencias Dunierky Díaz Medina, director del IPVCE espirituano precisó: “Es un verdadero honor para la provincia y nuestra institución educativa que dos espirituanos honren la bandera cubana en un evento de este calibre”.

Asimismo, ambos jóvenes agradecen el apoyo constante de sus entrenadores, profesores y familiares, quienes han acompañado todos los procesos que los han llevado hasta aquí.