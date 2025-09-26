VisionEs: Un periodismo para estos tiempos

El II Coloquio de Periodismo Juan Antonio Borrego In Memoriam sesionará el venidero 7 de octubre en Sancti Spíritus. Los detalles, en esta emisión de VisionEs

El II Coloquio de Periodismo Juan Antonio Borrego In Memoriam sesionará el venidero 7 de octubre en Sancti Spíritus. En esta emisión del noticiero VisionEs obtendrá los detalles del evento a través del director del periódico Escambray, Juan Carlos Castellón Véliz.

Además, el equipo se une a la felicitación a los trabajadores del Turismo a propósito de que el próximo 27 de septiembre celebran su día mundial.

