XX Convención y Feria Internacional Informática 2026 rendirá tributo al centenario de Fidel

El recinto ferial Pabexpo abrirá sus puertas al público el 27 de marzo, y se espera que se convierta en un espacio para todos aquellos que trabajan en función de la transformación digital en el país

Foto: ACN

La XX Convención y Feria Internacional Informática 2026, a realizarse del 24 al 27 de marzo próximo en el Palacio de Convenciones de La Habana y el recinto ferial Pabexpo, dedicará parte de sus jornadas al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz (1926-2016), en el año de su centenario.

Ariadne Plasencia Castro, presidenta de la Feria Internacional Informática 2026, destacó recientemente la enorme labor desplegada por el líder histórico de la Revolución en favor de la informática y las comunicaciones en Cuba.

Plasencia Castro, también presidenta del Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones, explicó que la feria mantendrá los habituales stands y el foro empresarial, e incorporará un espacio para que los expositores presenten sus nuevos productos y servicios, acogiéndose a temáticas como la Inteligencia Artificial, economía digital, ciberseguridad, infraestructura y conectividad.

Se realizarán dos concursos, uno de ellos será “Panorama de las TIC en Cuba”, y el otro estará enfocado en las modalidades de exhibición y diseño, argumentó.

El evento se desarrollará bajo el lema “Transformación digital para el desarrollo sostenible”, y celebrará dos décadas como el espacio más importante de su tipo en Cuba y un referente para la región de América Latina y el Caribe.