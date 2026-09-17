Local de Cadeca beneficia a trabajadores del Pediátrico espirituano

El local recientemente inaugurado, segundo habilitado aquí en un centro de Salud, se suma a la Casa de cambio que funciona desde finales de 2023 en el Hospital General Camilo Cienfuegos

Desde el primer momento se les ha dado prioridad a las llamadas unidades cerradas como la de Cuidados Intensivos y la quirúrgica, por la complejidad de su labor. (Foto: ACN)

La apertura de un local de Cadeca en el Hospital Pediátrico Provincial José Martí Pérez, de esta ciudad, para garantizar el pago parcial o total del salario de sus trabajadores, es un gesto que muchos agradecen hoy, sobre todo, dadas las largas colas para acceder al efectivo en otros sitios y la negativa de actores económicos de operar con las pasarelas virtuales.

Para nosotros es la mejor opción que nos podían brindar, desde que llegamos por la mañana NO podemos salir de la institución y cuando lo hacemos ya son pasadas las 3 o las 4 de la tarde y los bancos dejaron de prestar servicio, era un verdadero dolor de cabeza, confesó en exclusiva a la ACN Darisbel Rodríguez-Gallo, quien labora en el salón de operaciones y en cada palabra transmite gratitud.

Con su dinero en las manos, la custodia Olga Lidia Díaz y la trabajadora del área de Salud mental Leticia Benítez coinciden en las ventajas de una iniciativa de la que se habla en cualquier espacio de uno de los mayores centros asistenciales del territorio.

Hemos tenido muchos días de esperar en los cajeros y NO poder cobrar, que se haya materializado esto es un alivio y una forma de reconocer al sector, precisó Benítez.

El doctor Ramón Aquino, especialista de segundo grado en Pediatría y director del «José Martí Pérez», puntualizó que a partir de un interés de Cadeca y del propio centro nació este espacio en el que desde el primer momento se les ha dado prioridad a las llamadas unidades cerradas como la de Cuidados Intensivos y la quirúrgica, por la complejidad de su labor.

Hasta ahora hemos logrado también que al personal se le entregue la totalidad de su salario, sin necesidad de salir del edificio, significó el galeno y resaltó el beneficio que esto representa, principalmente, para quienes viven en otros municipios y se trasladan en los medios habilitados para el sector en esta región y en determinados horarios, aún en las difíciles circunstancias que enfrenta Cuba con el combustible.

Aquino insistió en que se trata de un servicio sólo para los trabajadores del Pediátrico; mientras, destacó las continuas muestras de gratitud que aún reciben.

El local recientemente inaugurado, segundo habilitado aquí en un centro de Salud, se suma a la Casa de cambio que funciona desde finales de 2023 en el Hospital General Camilo Cienfuegos y donde mediante un esquema implementado en alianza con el sindicato, se respalda la extracción de efectivo para esta instalación, el Sistema Integrado de Urgencias Médicas, el Banco de Sangre y la cercana Clínica Estomatológica, además de la población.

El del «José Martí Pérez» fue un proyecto que enseguida sensibilizó a todos y es de los que más satisfacción nos da al asumirlo por lo que representa el ejército de batas blancas para la sociedad, acotó Héctor Peña, director de Cadeca en Sancti Spíritus.

Explicó que, aunque en estos momentos no cuentan con respaldo solar fotovoltaico para mantener estables las operaciones en la sucursal localizada en el bulevar de esta localidad, la intención es extender estos beneficios a Educación, otro sector priorizado y con el que ya comenzaron a dar los primeros pasos, esencialmente, en la capital espirituana.