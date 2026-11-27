La aplicación es una de las más empleadas por los cubanos por la amplia gama de servicios que ofrece

La pasarela cubana de pagos en línea Transfermóvil pone hoy a disposición de sus usuarios una nueva versión (1.261111), que permite configurar la fecha en que los usuarios desean realizar la liquidación de sus facturas de servicios públicos (electricidad, agua y teléfono, entre otros).

En ese sentido, se conoció que el monto se debitará automáticamente del saldo del monedero en la fecha definida por los clientes, los cuales ya pueden asociar la tarjeta Clásica de numeración 9760-02XX-XXXX-XXXX al monedero móvil MiTransfer.

Con la nueva formulación, los interesados también pueden hacer la solicitud de servicios bancarios a través de MiTurno en BPA (alcance nacional) y Bandec, en la Habana, así como el reenvío de sms de notificación del último pago en línea, transferencia o caja extra realizada, en caso que el vendedor o el usuario no reciba la notificación. Todo desde el menú Consultas en Transfermóvil y también en el Monedero MiTransfer.

También trascendió que el lector de códigos QR de Transfermóvil ahora facilita la identificación, en la parte superior de la pantalla, del nombre de la operación que se realiza, al tiempo que se incorpora el tributo 0820432 Contribución Especial a la Seguridad Social de los Creativos de la Comunicación Social.