La apertura al diálogo con la oposición, marca un giro en el tono político tras la contundente derrota republicana en los comicios legislativos

Trump subrayó que, colaborando con la oposición demócrata, se podrían lograr “cosas tremendas” en ámbitos como la sanidad o la inmigración. (Foto: RT)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó este sábado la posibilidad de alcanzar una colaboración “histórica” con el Partido Demócrata, que a partir de enero controlará las dos cámaras del Congreso tras su clara victoria en las elecciones de mitad de mandato celebradas el pasado 3 de noviembre.

En una entrevista concedida a la cadena Fox News, el mandatario se refirió a una eventual regulación sobre los tipos de interés de las empresas de tarjetas de crédito, con el objetivo de limitar el tipo de interés a un 10 por ciento durante un año. “Podría ser. Las empresas de tarjetas de crédito están sacando mucho. Las tasas son muy altas y los tipos de interés son muy elevados”, afirmó.

Trump subrayó que, colaborando con la oposición demócrata, se podrían lograr “cosas tremendas” en ámbitos como la sanidad o la inmigración, y mencionó a figuras moderadas del partido opositor como Hakeem Jeffries y Chuck Schumer. “Hakeem Jeffries es un tipo inteligente y razonable. Lo mismo Chuck Schumer”, apuntó.

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, también fue objeto de elogios por parte del presidente, quien consideró que Jeffries “lo podrá ver” y expresó su deseo de colaborar con el líder demócrata. “Hay opciones de que lo podamos hacer mejor que con una mayoría muy pequeña de los republicanos”, argumentó.

“Los demócratas tienen puntos buenos en sanidad… y tienen algunos puntos malos. Hay opciones de que podamos hacerlo bien en sanidad y en otras muchas cosas”, explicó el mandatario, quien insistió en la viabilidad de una agenda bipartidista pese a la nueva correlación de fuerzas en el Capitolio.

Seguridad, elecciones y política exterior

En materia de seguridad, Trump calificó de “no bueno” el ataque informático contra el FBI, la policía federal estadounidense, aunque sostuvo que podría proporcionar más información sobre el “bulo de Rusia, Rusia, Rusia” y el supuesto fraude electoral.

Respecto a los comicios presidenciales de 2028, el mandatario se refirió a los posibles aspirantes de su partido. “JD Vance y Marco Rubio son muy populares. Están haciéndolo fantásticamente, pero podría haber sorpresas. Tenemos gente muy capaz”, declaró.

Sobre Irán, Trump afirmó que “nunca me importó mucho el régimen” y advirtió que “algunos dicen cambio de régimen, pero hay que explicar qué significa eso. Ya me he llevado por delante dos regímenes”, aseveró, antes de augurar que llegará a “un acuerdo permanente con Irán”.

Las declaraciones del presidente estadounidense se producen a pocas semanas de que el Congreso quede bajo control demócrata, escenario que, según analistas, obligará a la Casa Blanca a buscar consensos para avanzar en su agenda legislativa.

La apertura al diálogo con la oposición, expresada este sábado por Trump, marca un giro en el tono político tras la contundente derrota republicana en los comicios legislativos.

(Con información de agencias)