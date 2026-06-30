Aboga Uruguay por mayor integración y apertura al mundo de Mercosur

«Queremos un Mercosur que produzca resultados concretos para sus ciudadanos», afirmó el presidente Yamandú Orsi en la reunión donde recibió la coordinación del grupo de parte de su homólogo paraguayo, Santiago Peña

«Abrirse al mundo no significa alejarse de la región sino fortalecerla”, dijo Orsi. (Foto: PL)

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, asumió este martes la presidencia pro tempore del Mercosur en la 68ª cumbre del bloque y el compromiso de profundizar su integración.

«Queremos un Mercosur más moderno, más dinámico y más abierto al mundo aún. Pero, sobre todo, un Mercosur que produzca resultados concretos para sus ciudadanos», afirmó en la reunión donde recibió la coordinación del grupo de parte de su homólogo paraguayo, Santiago Peña.

Señaló que los acuerdos comerciales solo adquieren verdadero sentido cuando se traducen en crecimiento económico, inversiones, empleo y nuevas oportunidades para la población.

Orsi destacó que la firma del acuerdo de asociación estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea representa uno de los hitos más importantes en la historia del bloque.

Es un punto de inflexión que fortalece la integración económica, amplía la cooperación política y abre oportunidades a la inversión, el comercio y el desarrollo, enfatizó.

Sostuvo que una de las prioridades de Uruguay será avanzar en la implementación de los acuerdos recientemente concluidos, con especial atención al Acuerdo Interino de Comercio con la Unión Europea y al acuerdo con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).

Asimismo, anunció la intención de realizar la primera reunión del Consejo de Comercio del Acuerdo Interino y convocar el primer Foro Empresarial Mercosur-Unión Europea, con el objetivo de promover inversiones y fortalecer el vínculo entre el sector público y el privado.

Además, informó que se impulsará la culminación de las negociaciones con Canadá y Emiratos Árabes Unidos, además de avanzar en acuerdos comerciales con India, Vietnam y Japón, sin descuidar el fortalecimiento de los vínculos regionales a través de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).

«Abrirse al mundo no significa alejarse de la región sino fortalecerla”, dijo.

El gobernante refirió que Sudamérica tiene las mayores reservas de energía sostenible y convencional, también de agua,áreas de bosques y otros recursos.

Además, subrayó, es una zona de paz, tal y como la proclamó la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en La Habana en 2014.

Uruguay ahora encabeza Mercosur, Celac, el Consenso de Brasilia y el Grupo de los 77 más China.