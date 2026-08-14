Exposición fotográfica en Nueva York por centenario de Fidel

El embajador Ernesto Soberón, representante permanente de Cuba ante la ONU, destacó que las fotografías trascienden el valor documental de una época

La muestra recoge momentos de sus visitas a Estados Unidos en los primeros años de la Revolución. (Foto: PL)

Diplomáticos de diferentes países, funcionarios del sistema de la ONU y amigos estadounidenses solidarios con Cuba participaron en la inauguración de una exposición fotográfica dedicada al centenario del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro.

La muestra, que recoge momentos de sus históricas visitas a Estados Unidos durante los primeros años de la Revolución, fue instalada en la Misión Permanente de Cuba ante la ONU, en esta ciudad, como parte de las actividades por #100AñosConFidel.

Hay imágenes que plasman distintas facetas de Fidel: el dirigente revolucionario, el estadista, el internacionalista, el orador y el hombre de pensamiento, así como su capacidad para escuchar, dialogar y establecer vínculos con personas de muy diversos orígenes.

Al inaugurar la exposición anoche, el embajador Ernesto Soberón, representante permanente de Cuba ante la ONU, destacó que las fotografías trascienden el valor documental de una época y permiten acercarse a la vida de una personalidad que marcó profundamente la historia de la isla y dejó también una huella en los grandes debates internacionales de su tiempo.

Soberón resaltó que, a 100 años de su nacimiento, el legado histórico de Fidel permanece estrechamente vinculado a la defensa de la soberanía, la independencia y la dignidad de Cuba, así como a una concepción de la justicia social que situó al ser humano en el centro de las prioridades de la Revolución.

El diplomático cubano subrayó igualmente la dimensión internacional de su pensamiento. Recordó que para Fidel (13 de agosto de 1926-25 de noviembre de 2016) la solidaridad no constituía un acto de caridad, sino un deber entre pueblos que comparten la aspiración de construir un mundo más justo.

Esa concepción se expresó en la cooperación de miles de profesionales cubanos de la salud, la educación y otras ramas, así como en la contribución de Cuba a las luchas contra el colonialismo y el apartheid en África, subrayó.

Asimismo, enfatizó la firme defensa que hizo Fidel al multilateralismo y el papel de las Naciones Unidas como tribuna para expresar las preocupaciones y aspiraciones del mundo en desarrollo.

La expo de fotos -a la que asistió entre los invitados la subsecretaria general de la ONU, Amina Mohammed- concedió especial relevancia a la relación de Fidel con el pueblo de Estados Unidos.

En ese sentido, el embajador recordó que, aun en medio de las profundas diferencias que han caracterizado las relaciones bilaterales, el líder cubano “supo distinguir entre las políticas de los gobiernos de Estados Unidos y los sentimientos hacia su pueblo, al tiempo que defendió la posibilidad del diálogo y la coexistencia pacífica sobre bases de respeto mutuo e igualdad soberana”.

Soberón se refirió también al complejo escenario que enfrenta actualmente el pueblo cubano como consecuencia de la política de “máxima presión” de Estados Unidos y afirmó que comprender la resistencia del pueblo cubano exige comprender la dimensión de la obra de la Revolución y el papel fundamental desempeñado por Fidel en su construcción.