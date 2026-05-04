Un fallecido a causa del accidente masivo ocurrido este domingo en la Autopista Nacional

Tres pacientes siguen reportados de graves y uno crítico, aunque todos se mantienen estables

Un total de 48 personas reciben atención médica en los Hospitales Provincial Dr. Gustavo Aldereguia Lima y el Pediátrico Paquito González Cueto, ambos en la provincia de Cienfuegos. (Foto: Facebook)

La Doctora Ling Denise Santeiro, directora del Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima, confirmó a la prensa el fallecimiento de Lorena Isabel Hernández Bassa, de 34 años de edad, natural de la provincia de Guantánamo, a causa del accidente masivo ocurrido en la madrugada de este domingo en la Autopista Nacional.

El hecho tuvo lugar en las inmediaciones del Puente Las Cajas, cuando el ómnibus Yutong que cubría la ruta entre La Habana y la provincia guantanamera se volcó y provocó un accidente masivo con 48 lesionados.

Según la directiva, tres pacientes siguen reportados de graves y uno crítico, aunque todos se mantienen estables.

Por declaraciones de autoridades sanitarias del hospital pediátrico Paquito González Cueto se conoció que los niños lesionados evolucionan favorablemente.

Los dos menores que fueron trasladados a la vecina provincia de Villa Clara para ser evaluados, no reportan complicaciones y continúan con una atención médica permanente desde el centro de salud infantil.