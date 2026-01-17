Acciones en Yaguajay por el Día Nacional de la Defensa

Diversos ejercicios prácticos se realizaron en esta jornada en aras de elevar la preparación de dirigentes, cuadros, funcionarios y diversos órganos de dirección del territorio

Estuvieron presentes las máximas autoridades de la provincia y el municipio. (Fotos: Greidy Mejía/Escambray).

Entrenar a dirigentes, cuadros, funcionarios, órganos de dirección, estructuras y al Consejo de Defensa Municipal de Zona en el cumplimiento de las misiones en diversas contingencias, así como elevar la preparación para la guerra de todo el pueblo centraron las acciones del Día Nacional de la Defensa este sábado en Yaguajay.

La alarma aérea justo en la Zona de Defensa La loma inició la secuencia de ejercicios prácticos que tuvieron lugar en el municipio. Demostraciones de recepción de heridos, trabajo con armamentos, tiro, combates, entre otros, matizaron una jornada que puso a prueba el correcto cumplimiento de cada una de las medidas de disposición combativa.

Unido a las actividades implementadas este sábado en la cabecera municipal, en el resto de las 14 Zonas de Defensa del norte espirituano también se efectuaron iniciativas para enfrentar un posible estado de guerra y, al mismo tiempo, garantizar la protección de la población.

Como colofón del ejercicio nacional, se efectuó un acto de reafirmación revolucionaria en el que se les rindió tributo a los 32 cubanos caídos en cumplimiento de su deber en Venezuela.

Se efectuaron iniciativas para enfrentar un posible estado de guerra.

Asimismo, Mileidy Milian Barnes, presidenta del Consejo de Defensa Municipal, reconoció la preparación, organización y respuesta de las diversas estructuras ante las situaciones presentadas, en tanto ponderó la unidad entre los factores, lo cual debe primar en cualquier escenario.

Al Día Nacional de la Defensa en Yaguajay asistieron la presidenta y vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial Deivy Pérez Martín y Alexis Lorente Jiménez, respectivamente, las máximas autoridades de igual estructura a nivel municipal, así como el primer coronel Jesús Aguiar Yerena, jefe del Estado Mayor de la Región Militar Sancti Spíritus.