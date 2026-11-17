Mientras las palmas estén regalando su fruto, la tradición parece tener asiento seguro en la localidad y sus alrededores

En cualquier casa de la comunidad pueden verse cantidades de corojo secándose al sol. (Fotos: Oscar Alfonso/ ACN)

Al escuchar la interrogante del reportero, el campesino Gustavo Pérez sonríe, sus manos señalan a lo lejos, donde una montaña asoma en el horizonte y responde con orgullo: Conozco la manteca de corojo prácticamente desde que nací en esta zona de Pozo Colorado, hace casi 70 años, y bien supe “desde muchachón” que era una tradición heredada de las familias de este escenario geográfico.

En esa comunidad ubicada a escasos kilómetros de Banao, cuando enrumbas por la carretera que va de Sancti Spíritus a Trinidad, el tiempo se apresura, cambia, las novedades se afincan, pero la tradición también se arraiga y el corojo no es un fruto más de una palmácea, sino una divinidad de la naturaleza que muestra sus valores.

Niurka Pérez, una guajira que le entra siempre a la cocina dispuesta a lograr los mejores sabores, reveló a la prensa que para ellos la manteca o aceite de corojo constituye un aliado vital, una solución no del momento, cuando un litro de aceite importado alcanza valores impensados.

Ha sido nuestro preferido desde hace muchísimos años, desde que tengo uso de razón y ya voy para las seis décadas de vida, refirió.

Aquí ves en cualquier casa cantidades de corojo secándose al sol, en otras escuchas el golpe de la piedra sobre el cuesco del fruto para extraer la masa redonda y blanca o en un molino, a la usanza guajira, a base de manigueta, donde lo mismo hombres, mujeres, jóvenes, separan la nuez del cascarón.

Nancy Pérez, hermana de Niurka, es una defensora de la tradición; aunque hacer el aceite de corojo, aseveró, lleva trabajo, pues esa fruta aceitosa se tuesta después, a leña viva, se muele y se deja hervir en agua a altas temperaturas para separar la grasa que sube a la superficie.

De inmediato, continuó, esa grasa bruta se pone a freír para sacarle toda la humedad y cuando sube la espuma blanca, ya está lista, transparente, con un agradable olor y sabor.

Ni en los tiempos de bonanza en Pozo Colorado se ha dejado de hacer aceite o manteca de corojo, como le llaman indistintamente, y, según coincidieron los lugareños, mientras las palmas estén regalando su fruto, la tradición parece tener asiento seguro en la localidad y sus alrededores.

Hace más de 20 años, Elvia Janina se enamoró de un guajiro del lugar, se mudó para hacer su vida y se matrimonió también con esta práctica. Tuve mis dudas en un inicio, pero desde que la probé, la tengo siempre a mano, acotó.

A todo le imprime un sabor único, agradable, y si vas a freír, resulta una divinidad por su rendimiento y el “toquecito” que agita el apetito, precisó, óigame, unas frituras de ñame, de ese que se da en los montes por estos contornos, pasadas por ese aceite hirviente, quedan doraditas y muy sabrosas.

De acuerdo con los pobladores, lo mismo recogen el corojo desgranado sobre el terreno que desmochan las palmas con sus racimos maduros; aquí no se pierde nada, subrayó Carlos Pérez San Miguel, quien en sus tiempos libres labora como herrero en Pozo Colorado.

Además de la extracción y uso permanente de la manteca o aceite, significó, la masa es genial para cebar cerdos y alimentar gallinas; y el cascarón duro, con la cascarilla que lo protege, lo codician en las fraguas, por la alta temperatura que genera y que se emplea para fabricar herraduras, clavos.

Tengo 54 años, puntualizó, y desde mis abuelos se ha mantenido la tradición; sin embargo, creo que pudiera aprovecharse mejor, sobre todo en tiempos en que alternativas así pueden atenuar los altísimos precios del aceite de girasol y soya.

Muy cerca, en el hogar de sus tíos, la maestra Yodaysi Pérez procesa en un viejo molino la aceitosa fruta de la palmácea y como saludo regala un dato interesante.







Un saco de corojo, seco, en cáscara, puede aportar más de un galón de aceite.

Un saco de corojo, seco, en cáscara, puede aportar más de un galón de aceite, lo hemos comprobado en este lugar, de esta manera muy artesanal, pero seguro que tecnificando un poco los procesos el rendimiento sube y se van resolviendo más necesidades de este alimento, argumentó.

Entre las plantas autóctonas de Cuba considerada fuente potencial de producción de aceite está la palma corojo y, al decir de varios autores, la especie está considerada la segunda del orbe en estos aportes con un estimado de cuatro mil 200 litros por hectárea; en tanto, puede utilizarse además en la jabonería, en la industria de los cosméticos o como recurso estratégico en la obtención de biocombustibles.

Como en Pozo Colorado, en las comunidades de Los Alazanes y Yaguá, también en el municipio de Sancti Spíritus, las familias elaboran aceite de corojo para su consumo permanente, una alternativa de probada eficacia.