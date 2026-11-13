Inversión potencia infraestructura productiva en cultivos protegidos La Quinta

La inversión responde a un programa articulado que pretende mejorar la infraestructura de esas naves techadas

La inversión en los nuevos techos amplía las posibilidades productivas de La Quinta. (Foto: Oscar Alfonso)

Las novedades llegan desde el Proyecto de Desarrollo Local (PDL) Complejo de Producción Intensiva La Quinta, en la ciudad de Sancti Spíritus, donde nueve de sus casas de cultivos protegidos muestran hoy nuevos techos, en lo que deviene una de las transformaciones más importantes de ese escenario agrícola.

Esta inversión responde a un programa articulado que pretende mejorar la infraestructura de esas naves techadas, para sumar cosechas de vegetales y hortalizas con altos rendimientos y mayor calidad de los frutos.

Estas nueve casas techadas favorecen el programa de la campaña de frío, con el establecimiento y una rotación más precisa de cultivos, beneficiados ahora para su mejor desarrollo con las cubiertas nuevas.

Al decir del ingeniero agrónomo Sergio Román Orellana, uno de los usufructuarios de La Quinta, esta estrategia comienza a rendir dividendos favorables pues la mayoría de estas instalaciones ya están sembradas con pepino, pimientos, y tomate fundamentalmente, en aras de sumar niveles productivos a partir del alza de los rendimientos y deben comenzar a descargar producción a finales de año.

“Como fortaleza del proyecto contamos con semillas de alta calidad y una casa de posturas donde el trabajo para obtener mejores plántulas se complementa entre la tecnología, sustratos orgánicos, productos para atacar temprano plagas y hongos, si aparecen y personal con experiencia en el trabajo”, argumentó.

A ello, refiere el especialista, se une el rescate de fuerza de trabajo para el laboreo en las instalaciones techadas, una de las debilidades que desde hacía meses limitaba la producción en ese escenario agrícola.

“Con ello incorporamos más naves con cubiertas a la producción y las que aún no cuentan con techos se rotan con calabaza, maíz y otros cultivos para aprovechar al máximo la tierra disponible, con sus sistemas de riego.

“En la medida en que produzcamos más, podremos utilizar los beneficios de las ventas para seguir adquiriendo nuevos techos y mejorar paulatinamente la batería de casas de cultivo, vital para crecer en producción.

“Contamos además con áreas aledañas, del antiguo semiprotegido y otras, que se habían perdido de manigua, las hemo ido liberando poco a poco y la proyección es sumarla al contexto productivo, con viandas, frutales y otros cultivos, a la par que consolidamos la lombricultura y el empleo de materia orgánica para mejorar los suelos.

“Esta estrategia también beneficiará la pretensión de sumar una pequeña mini industria para procesar nuestras producciones y ofertar encurtidos, pastas, puré, entre otras elaboraciones”, ratificó Román Orellana.