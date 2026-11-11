Hay que asumir las transformaciones con optimismo

Esa es la premisa de Eduardo Nápoles Jorge, director de la ENPA Sancti Spíritus, entidad convertida en mipyme desde hace apenas unas semanas

La Planta de Secado y Beneficio de granos de Iguará es uno de los proyectos más relevantes de la ENPA Sancti Spíritus. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Aunque el proceso de convertir entidades estatales tradicionales a mipymes lleva algunos años desarrollándose, la implementación de las 176 transformaciones económicas y sociales acelera estas decisiones en busca de mejoras y efectividad.

La otrora Unidad Empresarial de Base Sancti Spíritus de la Empresa de Proyectos e Ingeniería se constituyó desde el pasado 16 de octubre como una Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada (SURL) ENPA Sancti Spíritus.

Sobre los retos y oportunidades que le sobrevienen a la entidad, Escambray conversó con su director, el ingeniero Eduardo Nápoles Jorge.

¿Cómo recibió el colectivo la noticia del paso a mipyme?

“Uno de los problemas que le veo a todos estos cambios es que no se han entendido bien. A nuestros trabajadores los mantenemos informados constantemente sobre las medidas sin anunciarlas con triunfalismo, ni generando falsas expectativas.

“En sentido general, el colectivo está comprometido con las transformaciones y han asumido la tarea con la expectativa de que sí puede darnos buenos resultados”.

Para Eduardo Nápoles, director de la entidad, comprender las medidas es esencial para que el colectivo acoja las transformaciones con entusiasmo. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

¿Qué posibilidades reales tiene la nueva entidad de generar ingresos?

“Aunque con nuevo nombre y mayor autonomía, seguimos siendo el mismo colectivo con excelentes profesionales y el prestigio de varios años de trabajo.

“Nuestra cartera de servicios es amplia. Asumimos el diseño de obras de ingeniería y arquitectura con toda la documentación y procesos que ello conlleva, topografía, estudios de factibilidad y otros.

“Además, ya tenemos incluida la posibilidad de ser contratistas, lo que significa que el cliente nos contrata a nosotros y podemos asumir el diseño, la gestión de los recursos y la ejecución de las obras. Para alguna tarea que no tengamos recursos humanos o materiales podemos subcontratar los servicios de alguna entidad constructora, por solo citar un ejemplo.

“Por otra parte, están las ventajas financieras y la disminución de formalismos y trámites. Ahora tenemos control de nuestros gastos e ingresos y la posibilidad de gestionar las finanzas sin necesidad de permisos de la dirección nacional.

“Tenemos tela por donde cortar, pero no es de hoy para mañana. Depende de nosotros y de la realidad del país que, inevitablemente, nos afecta”.

La agricultura sigue siendo uno de los sectores más atendidos por la ENPA. (Foto: Facebook)

¿Existe alguna limitación para prestar servicios al sector privado?

“Más del 50 por ciento de nuestras ventas proviene de contratos con el sector privado. La ENPA se creó en su momento para el sistema de la agricultura y ese sigue siendo nuestro principal mercado, pero no tenemos ninguna traba para trabajar con cualquier forma de gestión de las aprobadas.

“En estos momentos tenemos contratos con más de 30 productores de tabaco de la provincia que están montando tecnologías como parte de un programa de desarrollo de la capa”.

La entidad de proyectos e ingeniería que ahora emprende su camino como mediana empresa tiene en su haber obras como la Taberna Yayabo, el Ocio Club del bulevar de la ciudad de Sancti Spíritus, la Planta de Secado y Beneficio de granos de Iguará, entre otros.