En alza casos sospechosos de dengue en Sancti Spíritus

Este comportamiento se corresponde con la actual época del año, al decir de directivos del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología

La fumigación se realiza en las manzanas con alto riesgo epidemiológico de transmisión de arbovirosis. (Foto: Oscar Alfonso/ACN)

Como resulta habitual en esta época del año, Sancti Spíritus registra un incremento en la tasa de incidencia de casos sospechosos de dengue por cinco semanas consecutivas, comportamiento vaticinado por los especialistas del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM).

La doctora Yurien Negrín Calvo, subdirectora de Higiene y Epidemiología en esa institución, refirió que en dicho aumento inciden, esencialmente, los municipios de Trinidad y Sancti Spíritus, territorios con un alza de la focalidad por Aedes aegypti.

“No hemos tenido pacientes hospitalizados con signos de alarma en la semana, sin embargo, algunos niños han necesitado ingreso en Cuidados Intensivos en otros momentos; de ahí, la gran importancia de conocer los signos de alarma en el dengue para actuar consecuentemente”, alertó Negrín Calvo.

En la relación de tales indicios, la funcionaria del CPHEM mencionó el dolor abdominal intenso o abdomen doloroso a la palpación, vómitos persistentes, diarreas, sangrado de mucosas, descenso brusco de la temperatura y somnolencia o agitación, entre otros síntomas.

Ante la presencia de síntomas que hagan pensar en dengue, la subdirectora de Higiene y Epidemiología recomendó asistir al médico inmediatamente, ingerir abundantes líquidos y hacer reposo.

Negrín Calvo agregó que la tendencia creciente de sospechosos de dengue y de síndromes febriles inespecíficos ha conducido al reforzamiento de la vigilancia epidemiológica en el territorio espirituano; accionar sustentado en las medidas contenidas en el Plan de enfrentamiento a la arbovirosis con que cuenta la provincia, sus ocho municipios y las áreas de Salud, sobre todo en aquellas que constituyen tradicionalmente los de mayor riesgo.

Si bien la provincia no reporta transmisión de dengue ni otras arbovirosis en la actualidad, existen causas y condiciones para la aparición de casos, advirtió Yurien Negrín.

En este contexto, el sistema sanitario prioriza el seguimiento y la vigilancia estrecha a los viajeros internacionales y, ante las manifestaciones de signos y síntomas de alguna enfermedad infecciosa, está orientado realizar aislamiento hospitalario obligatorio y notificarlo de forma inmediata al Departamento de Control Sanitario Internacional de la provincia.

Además de ello, la especialista del CPHEM afirmó que se efectúa el tratamiento focal, principalmente en las manzanas con alto riesgo epidemiológico para la transmisión de arbovirosis.

En cuanto a la fumigación o adulticida, se está realizando en las manzanas con presencia de focos, casos febriles e IgM reactivas para dengue de acuerdo con la disponibilidad de combustible y plaguicida en cada territorio, añadió.

La doctora destacó la importancia de mantener limpios, chapeados y libres de criaderos de mosquitos los patios de las viviendas, así como los alrededores de los centros laborales, con énfasis en las instituciones educativas.

No menos significativa resulta la necesidad de incrementar el autofocal y las acciones de promoción de salud y prevención para evitar la proliferación del vector, concluyó la especialista.