Feria del Libro en Sancti Spíritus: Jornada para el esparcimiento espiritual (+fotos y video)

La serie Esparcimiento anímico, de la reconocida artista visual Yudit Vidal Faife, inspiró a escritores cubanos, consagrados y noveles, y se disfruta en la Galería de Arte Oscar Fernández Morera, de la ciudad del Yayabo, bajo el título La pintura se hizo poema.
“Las obras son surrealistas, coloridas, con mucha imaginación —acotó la creadora trinitaria—. Precisamente, ese realismo mágico inspiró a muchos poetas”.
Entre las firmas se distinguen Juan Eduardo Bernal Echemendía, Reinol Cruz, Ariel Fonseca, María del Rosario Basso, Rosa María Garzón, Yolanda Felicita Rodríguez y Antonio Rodríguez Salvador, entre otras voces reconocidas dentro del panorama literario.
“Esparcimiento anímico es una de mis primeras series. La retomo constantemente porque soy yo misma, es la naturaleza del ser humano, esa mística y poética que tenemos todos. Ha sido maravillosa la colaboración entre artistas del medio de las letras y de la plástica. Ver cómo nacen poemas a partir de esos dibujos resulta extraordinario”
Actualmente, se pueden disfrutar en la Galería de Arte Oscar Fernández Morera, de la ciudad del Yayabo, 23 de las 46 piezas que conforman la serie.
“En un futuro también serán recopiladas en un libro. Será el próximo proyecto que tenemos, maravilloso también”, concluyó.
La inauguración de la muestra personal de Yudit Vidal enaltece el programa del capítulo espirituano de la XXXIV Feria Internacional del Libro, que se despedirá este domingo de Sancti Spíritus.
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