Adopta Consejo de Derechos Humanos medidas presentadas por Cuba

Los proyectos refieren el derecho a la alimentación, los impactos negativos de la deuda externa y los derechos culturales

Agencia Prensa Latina

31 marzo, 2026 - 5:53pm

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, informó este martes sobre la aprobación de tres resoluciones presentadas por la isla ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

Según declaraciones de Rodríguez en la red social X los proyectos refieren el derecho a la alimentación, los impactos negativos de la deuda externa y los derechos culturales.

«El respaldo a estas iniciativas demuestra el reconocimiento internacional al activismo de Cuba en materia de derechos humanos», escribió.

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