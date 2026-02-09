Cuba denuncia en Consejo de Derechos Humanos escalada agresiva de EEUU

El Representante de Cuba, Roberto Cabañas, dijo que tal agresión está “dirigida a castigar despiadadamente a toda nuestra población, en flagrante violación de sus derechos humanos”

Cuba denunció este lunes en Ginebraen la reunión de organización del 61 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos la escalada agresiva sin precedentes de Estados Unidos contra la nación caribeña.

El Representante de Cuba, Roberto Cabañas, en su intervención dijo que tal agresión está “dirigida a castigar despiadadamente a toda nuestra población, en flagrante violación de sus derechos humanos”.

Asimismo, expuso que Washington llega al extremo de amenazar con aranceles comerciales a los países que suministren petróleo a Cuba. Con ello, amplió, “pretenden hacer cómplice a la comunidad internacional de un bloqueo energético a nuestra nación”.

En otro momento, precisó que utilizan como pretexto la absurda aseveración de que Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de los Estados Unidos.

El diplomático desenmascaró el objetivo de esa draconiana medida coercitiva unilateral que intenta paralizar la actividad económica y social del país y provocar el sufrimiento de millones de cubanos.

En tal sentido, Cabañas recabó ante los presentes que “El Consejo de Derechos Humanos no puede hacer silencio ante estos criminales actos”.

El Representante de Cuba dijo también que el 61 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos tendrá lugar en un complejo contexto internacional, pues el sistema multilateral y sus instituciones se encuentran bajo ataque directo.

Los Estados Unidos se han retirado de este órgano y de muchos otros al tiempo “que pretenden imponer un nuevo orden internacional reemplazando la fuerza del derecho por el derecho a la fuerza”, señaló.

Un ejemplo lo constituye la brutal agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su compañera Cilia Flores.

El portal de la Cancillería de la isla difunde en el texto íntegro de la intervención que Cuba en el 61 periodo de sesiones del Consejo, previsto del 23 de febrero al 2 de abril próximos, presentará tres proyectos de resolución.

Se trata de textos sobre “Las consecuencias de la deuda externa y otras obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados en el pleno disfrute de todos los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales», “Derecho a la alimentación”, así como “Promoción del disfrute de los derechos culturales de todos y el respeto de la diversidad cultural”.