Creado en Cuba el Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales

El Instituto como entidad nacional se subordina al Consejo de Ministros y tiene como misión dirigir las transformaciones y el desarrollo de la empresa estatal socialista como sujeto principal de la economía del país

El ministro de Economía y Planificación Joaquín Alonso explicó que las funciones asignadas al Instituto permitirán una visión integral del sistema empresarial estatal. (Foto: ACN)

El Decreto 144/2026 «De la creación del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales», publicado en la Gaceta Oficial de la República, responde a la necesidad de transformar el tejido empresarial estatal, modernizar sus formas organizativas y el sistema de dirección y gestión.

En conferencia de prensa, Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación, informó que el propósito es perfeccionar el marco regulatorio para establecer el tratamiento diferenciado de las entidades, así como avanzar en la separación efectiva de las funciones estatales de las empresariales, lo cual le brinda una mayor autonomía en su gestión.

El Instituto como entidad nacional se subordina al Consejo de Ministros y tiene como misión dirigir las transformaciones y el desarrollo de la empresa estatal socialista como sujeto principal de la economía del país.

Explicó el titular que las funciones asignadas al Instituto permitirán una visión integral del sistema empresarial estatal, lo cual favorece una mejor articulación entre los actores económicos y el aprovechamiento de las capacidades productivas y de servicios para el desarrollo.

Señaló el Ministro que el Instituto establece relaciones de coordinación y colaboración con los órganos, organismos de la Administración Central del Estado, entidades nacionales, organizaciones e instituciones, sin que ello signifique una subordinación entre estos actores.

Subrayó que entre las funciones principales se definen las relacionadas con la modernización y redimensionamiento de la empresa estatal socialista, los grupos empresariales, uniones y corporaciones, además de establecer objetivos y metas de rendimiento, y perfeccionar las Juntas de Gobierno.

Aclaró que en el ejercicio de tales acciones, el Instituto no interfiere en la autonomía empresarial ni limita las relaciones de los órganos, organismos y el resto de las organizaciones, con el sistema empresarial estatal.

El Instituto ofrece también un marco para estudios e investigaciones con vistas a la conducción de las transformaciones del sistema empresarial estatal.

El Decreto 144, que entrará en vigor a los 30 días de su publicación en la Gaceta Oficial, regula la composición inicial del Instituto y faculta a su máximo directivo para establecer la gradualidad en la implementación de las funciones definidas.

Se conoció además que Roberto Ricardo Marrero fue designado como presidente del Instituto Nacional de Activos Empresariales.