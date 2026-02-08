Adopta Sancti Spíritus medidas para enfrentar la coyuntura energética

En el caso del transporte urbano, se suspende el servicio de ómnibus Diana, pero se mantiene el servicio de ecomóviles en la medida de las posibilidades.

Este sábado fueron informadas las medidas inmediatas adoptadas por la provincia espirituana para enfrentar, durante el mes de febrero, la compleja situación que vive la nación, asociada a la poca disponibilidad de combustible por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense.

Tras esbozar ese escenario, Alexis Lorente Jiménez, gobernador de la provincia, explicó que todas las acciones “están encaminadas a seguir buscando cómo, con lo que tenemos, podemos minimizar las afectaciones a la población, extremando las medidas de ahorro y el uso eficiente de los portadores energéticos y el combustible”.

Informó entre las medidas generales la desconexión de manera total de los edificios destinados para centros estatales en cuestiones administrativas todas las semanas desde las doce de la noche del viernes hasta las cinco de la mañana del lunes y, en la medida de las posibilidades, los días entre semana, a partir de decisiones del Ministerio de Trabajo que garantizan el trabajo a distancia, el teletrabajo, el trabajo en el terreno, las vacaciones planificadas a los trabajadores y cerrar los que no sean prioridad y no afecten directamente a la población.

Explicó que se deben extremar las medidas de ahorro en todos los consumidores, con mayor énfasis en los circuitos que protegen algunos servicios vitales como hospitales, abastecimiento de agua, empresas, entidades e industrias.

“En esos circuitos hay que lograr la desconexión total de todo el sector estatal y no estatal que no brinde servicios de prioridad como la cocción de alimentos para la población y tenemos que lograr que los pobladores de esos lugares extremen las medidas de ahorro. De conjunto con la ONURE y los trabajadores de la Empresa Eléctrica, estaremos en cada uno de estas cuadras logrando hacer la medida de los registros eléctricos para asegurar que semana por semana las personas en estos lugares también ahorren”.

El gobernador indicó a todas las direcciones hacer un reajuste de la plantilla sobre la base quiénes son los imprescindibles para esta etapa a fin de descongestionar los edificios y asegurar que, donde no estén trabajando las personas, se baje el breaker para que, objetivamente, no haya consumo energético

COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS VITALES

A la disponibilidad de combustible y las prioridades para su distribución se refirió Camilo Pérez Pérez, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno en la provincia, quien explicó que en el territorio aún existen inventarios en algunos lugares, sobre todo para la vitalidad de los grupos electrógenos y de los llamados tiros directos, que son las calderas de los centros vitales

“Hay que aplicar medidas de ahorro de ese combustible. Tenemos déficit en algunos servicentros, aunque servicios como los de ambulancias, fúnebres y otros se garanticen, con un análisis diario, minuto a minuto, para que se desarrollen esas labores y otras relacionadas con la garantía de alimentos tanto a la población como para animales, la higienización y el abasto de agua. Incluso en esos lugares hay que aplicar medidas de ahorro”, puntualizó.

Reiteró las medidas que se deben adoptar en el sector residencial en zonas que tienen energía 24 horas y otras que se benefician con la protección del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos. “Tiene que existir un mayor control de los servicios que se prestan allí y cada persona tiene que habilitar su plan de consumo de energía con un por ciento de ahorro”.

MEDIOS ALTERNATIVOS; PALABRA DE ORDEN

El coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno en la provincia llamó también a usar los medios alternativos de tracción animal y los eléctricos que tienen alguna autonomía para la carga y otros que lo hacen por el Sistema Electroenergético Nacional en momentos que existe corriente en los circuitos. “Los centros tienen que evaluar la posibilidad de asegurar el transporte para la vitalidad de sus servicios con el uso de medios alternativos y de equipos eléctricos a partir de la contratación con quienes posean la licencia operativa, tal como lo hacen el Hospital Provincial, Encomed para el traslado de medicamentos, el centro Psicopedagógico Reparador de Sueños”.

Asimismo, puntualizó las medidas para incrementar el empleo de sistemas solares fotovoltaicos existentes en la provincia para diferentes centros laborales y de prestación de servicios con condiciones para adquirirlos y gestionar su instalación con formas no estatales de gestión, al tiempo que instó a agilizar la aprobación de créditos bancarios para los trabajadores de la Salud y Educación para que puedan adquirir los paneles solares asignados.

Como otra medida de ahorro mencionó la distribución de 1 500 juntas de refrigeradores, en tanto llamó a trabajar en el estudio de carga de los centros vitales: “Tenemos que conocer qué energía demanda un cuerpo de guardia, un gabinete de Etecsa, una funeraria o una sucursal bancaria porque no podemos permitirnos que en un momento determinado se decida poner un sistema solar en uno de esos centros y todavía no tengamos definido qué área se va a proteger y qué demanda tiene de energía”.

Pérez Pérez insistió en la necesidad de hacer un uso racional y eficiente del transporte de carga para evitar los retornos vacíos y que se puedan aprovechar en el traslado, por ejemplo, de productos del agro.

A partir de una nota publicada en el sitio Cubadebate y las plataformas de Cimex explicó que “está suspendida o pospuesta la venta de diésel en USD al sector minorista, o sea, a la población. En el caso de la gasolina, se está trabajando con los compañeros de Xetid para el funcionamiento de Ticket y la incorporación de las personas a comprar por esa vía, a partir de nuevas inscripciones con un límite de venta de 20 litros por usuario”.

Agregó que el diésel se va a vender al sector mayorista y a formas de gestión no estatal que se decida por el apoyo que ofrezcan en función de alguna actividad social.

RESTRICCIONES DEL TRANSPORTE Y ALTERNATIVAS

Las severas limitaciones con el combustible impactan de manera directa en el transporte. Así lo confirmó José Lorenzo, director general del sector en el territorio. En cuanto al servicio de Ómnibus Nacionales, informó que solo se mantiene la salida Sancti Spiritus-Habana del turno de la una de la madrugada y se cancelan los demás viajes de la provincia hacia otros destinos. Los trenes nacionales solo van a salir cada ocho días y se cancela el servicio de trenes locales y de coches motores en la provincia y el país

Refirió que se suspende la lista de espera que habitualmente se concentraba en el terminal de Ómnibus Nacionales, así como la venta de boletines de última hora. “A los pasajeros que cuentan con reservaciones se les reintegra el ciento por ciento en la agencia de viajeros donde recibieron el boleto o en cualquier agencia del país»,

También se suspende el servicio interurbano de apertura y cierre que enlaza a la capital provincial con los municipios y viceversa. Se mantiene la transportación de los trabajadores de la Salud a los cinco municipios que vienen a los dos hospitales: Yaguajay, Jatibonico, Cabaiguán, Fomento y Trinidad, y los servicios de Medibús a Santa Clara y La Habana, al tiempo que se refuerza la transportación del punto de embarque con inspectores y funcionarios del sector y se asegura el traslado de la canasta básica y del resto de recursos que son urgentes.

En el caso del transporte urbano, se suspende el servicio de ómnibus Diana, pero “se mantiene el servicio de ecomóviles en la medida de las posibilidades, o sea, la mayoría van a estar en función de la población en las ciudades de Sancti Spíritus, Trinidad, Cabaiguán y Yaguajay, aunque en un momento de la mañana van a hacer transportaciones con las personas con hemodiálisis. El servicio urbano se mantiene con todos los medios alternativos que se utilizan hace tiempo, como los ciclos eléctricos y la tracción animal”.

Informó particularmente sobre una variante para quienes tengan necesidades extremas de viajar. “En la dirección provincial se habilitó un registro para todas las personas que necesiten viajar, por necesidad imperiosa, hacia La Habana u otras provincias y, en la medida de las posibilidades, el ministerio va a tener un sistema de transportación donde nos van a dar capacidades en esos ómnibus. Hay que comprender que solamente va a existir un ómnibus de cada cabecera provincial hasta la capital del país y no es suficiente. Ese mismo registro lo vamos a habilitar también en los municipios”.

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Impulsar la producción de alimentos y aplicar alternativas para que estas lleguen a la población resultan medidas inmediatas. En este punto, Juan José Nazco González, delegado de la Agricultura en la provincia, refirió que en cada territorio se realiza un levantamiento de los medios de tracción animal, tanto de bueyes como de carretones de caballos, para usarlos en aquellas actividades que sea posible.

“Hay que realizar coordinaciones con los municipios a fin de optimizar el uso del transporte para que, siempre que sea posible, retornen con la comida que tengamos en las comunidades. Las cooperativas y productores que tienen medios eléctricos o de tracción animal deben llevar esos productos hasta los mercados más cercanos y en la Agricultura Urbana se debe valorar la inserción de compañeros de entidades que tienen cambio de labor y puedan apoyar en la producción de alimentos”.

También enumeró entre las medidas la urgencia de impulsar los cultivos de ciclo corto y evaluar las prioridades a la hora de dónde poner el poco combustible de que se dispone, entre ellos la cosecha de cultivos aptos para el proceso, el traslado de ganado para el matadero y el acopio de leche. Refirió el trabajo de todas las entidades de la Agricultura para incursionar en la producción de carbón para apoyar no solo la exportación, sino las ventas a la población.

La Empresa Pesquera Sancti Spíritus, por su parte, trabaja sobre el embalse Zaza, que representa más del 85 por ciento de la captura de la entidad: “Movemos las brigadas de pesca que van a entrar por sus propios medios para garantizar los insumos necesarios para elaborar los productos que respaldan las principales actividades socioeconómicas de la provincia, como hospitales, círculos infantiles, Sistemas de Atención a la Familia y dietas médicas. Valoramos la posibilidad de llegar con diferentes formas con comercio a la distribución hacia los municipios con el enfoque de concentrarlo todo y dar un solo viaje y en la cabecera provincial mantenemos la distribución de las pescaderías a través de ciclos eléctricos”, puntualizó Eric Pérez, director de la entidad.

Una compleja situación enfrenta la rama alimentaria, no solo por la poca disponibilidad de combustible, sino por el descenso en los niveles de harina. Al respecto, Víctor Díaz Acosta, director de la Industria Alimentaria, informó que se trabaja en la reactivación de los hornos de cocción con leña para la elaboración de pan.

“Los niveles de consumo de harina bajaron y con la última que entró a la provincia se decidió hacer la distribución del consumo social hasta el viernes. A partir de que vuelva a entrar, se comenzaría a rotar de manera equitativa por los territorios para elaborar el pan de la canasta familiar, lo cual se informará oportunamente a la población a través de la página de la empresa y del programa radial Como lo oyes. Cada municipio definirá con qué medios va a repartir el pan, aunque ya en varios se realiza en carretones”.

También dijo que a partir de las existencias de otros tipos de harina importada se estimula, entre otras variantes, la elaboración de bases de pizzas y panes a precios diferenciados, como existe hoy.

La escasez de combustible y los bajos niveles de acopio de leche son dos de las complejidades que más afectan a la Empresa Láctea Río Zaza desde finales del año pasado, lo cual ha impedido cumplir los ciclos habituales de entrega de leche, sobre todo a las ciudades de Sancti Spíritus y Trinidad.

En el caso de los municipios, se está resolviendo con los cruzamientos tradicionales, según sostiene Alberto Rodríguez, director de la entidad, «pero el combustible que recibimos no da para acopiar todas las rutas y se va a concentrar en las que más tengan el líquido para poder abastecer esas ciudades, aunque hoy no es posible llevarla diariamente”.

En este aspecto, el gobernador de la provincia sugirió evaluar las opciones de la empresa para repartir la leche con tracción animal o medios alternativos que sean eléctricos y se puedan contratar, respetando los requerimientos de certificación de los tanques.

“La leche se ve no solo como un alimento, es prácticamente un medicamento y por eso le damos tanta importancia”, enfatizó.

En la rama cárnica la prioridad se concentra en la matanza de ganado que respalde las entregas del consumo social y la canasta familiar normada, tal como lo expuso Donis Gómez, director de la Empresa Cárnica Sancti Spíritus. “Aplicamos alterativas productivas para no usar las máquinas de la empacadora y también para concentrar los envíos de esos dos destinos a los municipios en un solo transporte”.

La actividad comercial en la provincia aplica, igualmente, varias acciones para enfrentar la contingencia. Según Ariel Fernández, director de grupo Empresarial de Comercio, todas las entidades de Gastronomía elaboran sus productos con carbón o leña. “Ello ha permitido, entre otras cuestiones, que los Sistemas de Atención a la Familia tengan una garantía de alimento, incluido el plato fuerte de los próximos días, tanto de almuerzo como comida para los más de 2 166 asistenciados que tiene la provincia”.

Agregó que la mayoría de las 209 bodegas del sistema del Comercio tienen condiciones para elaborar tanto caldos como viandas y croquetas para que les lleguen a los consejos populares y comunidades y habló sobre los medios alternativos de cada territorio para distribuir internamente los productos de la canasta y los que llegan del centro de elaboración.

“Hoy es vital la elaboración de productos que puedan ser asequibles para la gente a partir de todas las situaciones. La población prácticamente no tiene las condiciones para cocinar porque no tiene con qué elaborar los alimentos. Hay que buscar alternativas con métodos de cocción colectiva en lugares que no afecten a las mayorías y se elaboren esos productos que aseguren que nadie se quede en una cuadra sin ingerir un alimento caliente por no tener las condiciones”, reflexionó el gobernador de la provincia.

Y llamó a la unión no solo de los compañeros de Comercio, sino todas las estructuras que están en cada comunidad, en cada consejo popular, para tener una verdadera caracterización de las personas de bajos ingresos y con menos posibilidades para acceder a esos alimentos. “Hay que desarrollar o multiplicar ahora un sistema diferenciado para esta etapa a fin de tener un acercamiento mayor a la población y minimizar los daños que es esta situación nos pueda causar”.

Como una alternativa para apoyar la cocción de alimentos en las casas, Ariel Fernández informó sobre el inicio de la venta de un litro y medio de alcohol por núcleo para la población que no reciba la reserva de gas.

CONSTRUCCIONES SE PARALIZAN, OTROS SERVICIOS SE MANTIENEN

Otras medidas están relacionadas con la paralización de todo el sistema constructivo de la provincia, sobre lo cual informó Javier Brito, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno, quien especificó que “solo se va a continuar trabajando en la construcción de viviendas en un local que se está adaptando en la cabecera provincial y en la adaptación de contenedores y una obra de importancia como el incinerador de cadáveres. La fábrica de cemento Siguaney continuará laborando con medidas importantes de racionalidad”.

Explicó que se mantienen todos los servicios de Necrología, en tanto se suspende temporalmente el traslado de cadáveres hacia otras provincias, incluidos los que se llevan hacia las incineraciones que se hacen en otros territorios. “Es un tema que lleva mucha sensibilidad y explicación a los familiares”.

También se mantienen los trámites de la vivienda y de INOTU, adecuados a las condiciones actuales, así como la recogida de desechos sólidos, para lo cual cada municipio debe buscar las variantes a su alcance. Se llamó a incrementar la disciplina para que no se generen acumulaciones que puedan complejizar más la situación.

Acerca de los bancos, se informó que se mantienen los servicios de caja con prioridad para el pago a jubilados, de salario y depósitos en efectivo, así como los servicios.

Se recalcó que se suspenden las actividades deportivas y culturales que conlleven aseguramiento de combustible o de energía mientras se multiplican aquellas que se generen a partir del acercamiento al talento y la capacidad de cada localidad.

MOMENTO DE UNIÓN, ATENCIÓN, INFORMACIÓN

“Es un momento en el que tenemos que seguir uniendo voluntades en el barrio. Desde el combinado deportivo, la Casa de la Cultura, la posibilidad que tenemos con la escuela como centro cultural más importante de la comunidad, tendremos que seguir buscando actividades porque vamos a tener más niños y jóvenes en las casas, más ancianos y abuelos que viven solos, además de que van existir menos posibilidades de movilidad y transportación”, enfatizó el gobernador de la provincia.

Llamó a reforzar las oficinas de Atención a la Población: “Tenemos que brindar información y actualizar a nuestro pueblo de cómo vamos a organizar esta etapa de trabajo. Estamos seguros de que, esclareciendo bien, sumando bien al pueblo, vamos a salir una vez más victoriosos de esta difícil situación”.

A la importancia de la información también se refirió Yumar Castro, miembro del Buró Provincial del Partido. Hay que aprovechar no tanto con los grupos electrógenos porque no vamos a tener esa posibilidad, sino otras variantes de fuentes renovables de energía para que la gente tenga una referencia, un punto de visionaje o escucha, donde podamos poner un televisor, un radio, que le permita mantenerse informada por los medios oficiales.

“Hay que garantizar la disciplina social general, tener confianza, siendo realistas, sin negar absolutamente nada la complejidad de los tiempos, pero hay que tener la absoluta y profunda convicción de que lo que estamos haciendo va dirigido a salir de esta de esta situación”, apuntó.