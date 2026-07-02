Aerolínea italiana NEOS amplía vuelos a Cuba con la ruta Roma-Holguín (+post)

Con esta iniciativa se reafirma que, a pesar de las afectaciones a ese sector, con un recrudecimiento del bloqueo, Cuba mantiene sus puertas abiertas a todo visitante que desee vivir de cerca su cultura, su historia, sus bellezas naturales, junto a la calidez y hospitalidad de su pueblo

Foto: PL

La aerolínea italiana NEOS amplió sus vuelos a Cuba, tras inaugurar la nueva ruta Roma-Holguín desde el Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci, ubicado en la localidad capitalina de Fiumicino, destaca hoy un comunicado.

La ceremonia de apertura de este itinerario, realizada en la mañana de este jueves en la citada terminal aérea, estuvo presidida por el embajador de Cuba en Italia, Jorge Luis Cepero, y contó con la presencia de Raffaello Biselli, asesor de Actividades Productivas del Ayuntamiento de Fiumicino, así como del director Comercial de NEOS, Aldo Sarnataro.

También participaron Federico Scriboni, director de Desarrollo de Negocios de Aviación de Aeropuertos de Roma; Elisa Speziale, directora de Ventas de NEOS; Jessica Rojas, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones Multiculturales (Fenam), y la consejera de Turismo de la Embajada de Cuba en Italia, Yanet Mora, apunta una nota de esa misión diplomática.

El embajador significó durante su intervención en ese evento la importancia de la inauguración de esta nueva ruta Roma–Holguín, “que representa un paso significativo en el fortalecimiento de la conexión entre Cuba e Italia”, pues contribuirá a reforzar el intercambio turístico y a acercar este destino a los viajeros procedentes de este país y de Europa.

Inaugurada hoy ruta aérea Roma – Holguín, operada por Neos🇮🇹.



Paso significativo para fortalecer la conectividad e/ #Italia y #Cuba, que amplía opciones de viaje hacia el oriente🇨🇺 y continúa impulsando intercambios turísticos.



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Cepero agradeció “a todos aquellos que han hecho posible este importante momento”, y resaltó que Holguín es uno de los destinos más atractivos del oriente cubano, “conocido por la belleza de sus playas, la riqueza de sus paisajes naturales y su valioso patrimonio cultural”.

En nombre de NEOS, Sarnataro expresó que “compartir objetivos y la voluntad de trabajar juntos constituyen elementos fundamentales para desarrollar nuevas oportunidades de conexión e intercambio entre ambos países”.

Por su parte, Scriboni reconoció que “la conectividad entre Italia y el Caribe se fortalece aún más con la nueva ruta a Holguín, que contribuye a enriquecer la oferta de destinos de largo recorrido desde Roma”.

Durante esta inauguración, se presentó en el Aeropuerto Leonardo da Vinci (Fiumicino), de Roma, una muestra fotográfica de la campaña internacional “Cuba Única”, dedicada a promover la riqueza natural, patrimonial y cultural de ese país caribeño.

En el comunicado se subraya que esta nueva ruta amplía las opciones de viaje hacia el oriente cubano y continúa impulsando los intercambios turísticos entre ambos países, reafirmando la confianza de la compañía NEOS en el potencial del destino Cuba.

Con esta iniciativa se reafirma que, a pesar de las afectaciones a ese sector, con un recrudecimiento del bloqueo y del cerco energético impuestos por Estados Unidos, Cuba mantiene sus puertas abiertas a todo visitante que desee vivir de cerca su cultura, su historia, sus bellezas naturales, junto a la calidez y hospitalidad de su pueblo, agrega el texto.